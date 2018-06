Aulendorferin kritisiert Wassergebühren

„Sie haben etwas ziemlich ungerechtes beschlossen“, mit diesem Satz hat sich Petra Briemle bei der Bürgerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung an die Räte gewandt. Im Blick hatte sie dabei den Beschluss zu den Wassergebühren für das kommende Jahr. Der Gemeinderat hat die Gebühren in der vergangenen Woche festgelegt (SZ berichtete) und am Montagabend dazu auch die Wasserversorgungssatzung entsprechend geändert.

In der Berechnung sind Altveranlagung von Wasserversorgungsbeiträge berücksichtigt. Sie sollen 30 Jahre rückwirkend erhoben werden, bislang wurde der Beschluss allerdings nicht umgesetzt. Trotzdem bezog die Verwaltung bei der Gebührenberechnung die knappe halbe Million ausstehende Beiträge ein und löste sie auf die kommenden 45 Jahre auf. Das sei zwar üblich, dass Beiträge in die Zukunft aufgelöst würden, so Briemle, allerdings sei Aulendorf ein Sonderfall. Aulendorfer hätten diese halbe Million 30 Jahre lang vorfinanziert, entsprechend sei es logisch, dass sie auch an eben diese zurückbezahlt würden. „Ich muss 107 Jahre alt werden, um auf meine Kosten zu kommen“, bemängelte Briemle. Die jetzige Lösung Verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, entsprechend werde sie gegen den Gebührenbescheid Widerspruch einlegen.

„Papierberge“ abschaffen

Bei der Bürgerfragestunde wurden zudem andere Themen angesprochen. Briemle regte an, den Gemeinderat mit Tablet-PCs auszustatten, um „Papierberge“ der Sitzungsunterlagen zu vermeiden.

Stephan Wülfrath meldete sich mit einer Frage zum Grundschulpausenhof zu Wort. Ob die Stadt wisse, ob Eltern und die Schule bereit seien, sich an den Wünschen für die Ausstattung des Hofs zu beteiligen? Bürgermeister Matthias Burth wies auf den Förderverein hin, der ein Spielgerät errichten wolle.