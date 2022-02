Aulendorfer Zunftmeister erklärt, wie es mit der Präsenz-Fasnet klappen soll

In diesem Jahr wird es coronabedingt keine Ausstellung der Kindergartenkinder mit Fasnetsbildern im Zunftheim der Narrenzunft geben. Stattdessen werden die gemalten Bilder ab Mitte der Woche in den Fenstern der Volksbank in der Hauptstraße ausgestellt werden. „Das Angebot ist echt klasse, denn es ist ein zentraler Ort und die Bilder können dort von jedem Interessierten angeschaut werden“, freut sich Zunftmeister Florian Angele. Die Bilder werden dort bis zum Ende der Fasnet zu sehen sein. Apropos Kindergartenkinder: Eine kleine Narrenabordnung wird am Mittwoch und am Gumpigen Donnerstag (23. und 24. Februar) jeweils morgens die Kindergärten besuchen oder vom Garten aus für närrische Stimmung sorgen. Die Tour ist laut Angele mit allen zehn Einrichtungen individuell abgesprochen. (kik)