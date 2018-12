Aulendorfer zahlen 2019 mehr fürs Wasser

Die Wasser- und Abwassergebühren steigen in Aulendorf im kommenden Jahr deutlich an. Für eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch bedeutet das laut Silke Johler, dass sie rund 109 Euro mehr im Jahr bezahlen muss. Die stellvertretende Kämmerin hat die Berechnung der Wassergebühren in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Zählergrundgebühr: 40,80 Euro

Ein Wasserrohrbruch, der Austausch alter Wasserleitungen, Reparaturen am Hochbehälter, Anteile an den Betriebskosten von Wasserversorgungsverbänden – damit die Aulendorfer Haushalte mit Wasser versorgt werden können, muss die Stadt eine entsprechende Infrastruktur, beispielsweise das Leitungsnetz, unterhalten. Das kostet Geld. Um die Kosten zu decken erhebt die Stadt eine Grundgebühr abhängig von der Größe des Wasserzählers. Für ein normales Einfamilienhaus liegt die Zählergrundgebühr 2019 bei 40,80 Euro. Diese und weitere Einnahmen alleine reichen allerdings nicht aus. Im kommenden Jahr bleiben noch 722 358 Euro an Kosten, aus der sich die Wasserverbrauchsgebühr errechnet. Die Verwaltung geht im Abgleich mit dem Jahr 2017 davon aus, dass in Aulendorf 2019 rund 370 000 Kubikmeter Frischwasser verbraucht werden. So errechnet sich der neue Kubikmeterpreis fürs Frischwasser von 1,95 Euro (bislang: 1,75 Euro).

Dass das Wasser teurer wird, hat laut Johler mehrere Gründe. Ins Gewicht fällt vor allem, dass die Stadt im kommenden Jahr mehr in den Unterhalt des Leistungsnetzes stecken muss. Im Haushaltsplan sind 140 000 Euro dafür veranschlagt, 20 000 Euro mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig erhöhen sich die Abschreibungen. Mehr Wasser wird aber nicht abgenommen, da wohl keines der geplanten Neubaugebiete entsprechend weit sein wird. Die Erhebung der Wasserverbrauchsgebühr regelt übrigens das Kommunalabgabengesetz. Es gilt das Kostendeckungsprinzip. Das heißt, die Gebühren sind so zu kalkulieren, dass keine Gewinne entstehen. Passiert dies doch, muss die Gemeinde die in den kommenden fünf Jahren ausgleichen und ihren Gebührenzahlern zurückgeben.

Im Kreisvergleich „relativ teuer“

Mit den Gebühren für 2019 sei die Stadt im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kreis „relativ teuer“, so Johler. 1,10 bis 1,30 Euro seien andernorts üblich. „Ganz anders sieht es beim Abwasser aus, da sind wir sehr billig.“

Nichtsdestotrotz müssen die Aulendorfer auch beim Abwasser tiefer in die Tasche greifen. Die Schmutzwassergebühr errechnet sich aus dem bezogenen Frischwasser und liegt bei 1,89 Euro pro Kubikmeter (bisher: 1,50 Euro). Die Niederschlagswassergebühr steigt um 19 Cent auf 59 Cent pro Quadratmeter überbauter und befestigter Fläche. Gründe für die Erhöhung sind laut Stadtverwaltung etwa, dass weniger Überdeckungen aus Vorjahren eingeplant werden konnten, die die Gebühren reduzieren. Aber auch der neue Mitarbeiter im Bauamt schlägt sich nieder, genauso wie die 640 000 Euro, die die Stadt für die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung ausgibt. Dazu gehört beispielsweise die Funktionskontrolle von Messgeräten.

28 Euro mehr im Single-Haushalt

Unterm Strich fallen für eine vierköpfige Familie – bei einem angenommenen Verbrauch von rund 178 Kubikmeter im Jahr – gute 750 Euro Wasser- und Abwassergebühr an. Das sind 109 Euro mehr als im Vorjahr. Für einen durchschnittlichen Singlehaushalt mit einem täglichen Wasserverbrauch von 122 Litern, also jährlich rund 44,5 Kubikmeter, Fallen 28 Euro mehr an, nämlich insgesamt knapp 221 Euro.

Der Gemeinderat hat den jeweiligen Gebührenkalkulation samt einer entsprechenden Änderung der Wasserversorgungs- und der Abwassersatzung zugestimmt.