Aulendorfer wird Deutscher Meister im Schach

Jährlich pilgert die deutsche Schachjugend nach Willingen im Sauerland, wo die deutschen Meisterschaften der Schachjugend ausgetragen werden.

Der dreizehnjährige Marius Deuer aus Aulendorf war schon einige Male dabei, er war schon Vizemeister (U10, 2018) und zweimal Dritter (U16, 2020 und U14, 2021). Diesmal trat er erneut in der Altersklasse U14 an und das Turnier war ein echter Krimi. Nach der vorletzten Runde lag Marius auf dem dritten Patz – punktgleich mit dem Zweitplatzierten und einen halben Punkt hinter dem Tabellenführer. In der letzten Runde gewann Marius souverän, aber auch die Kontrahenten konnten (halbe) Punkte sammeln und somit waren alle drei punktgleich und hatten 7 von 9 möglichen Punkten. Nun entschied die Feinwertung, welche die Stärken der jeweiligen Gegner aus den neun Runden berücksichtigt. Und hier hatte Marius die Nase vorn und er wurde somit erstmals „Deutscher Meister“. Damit hat er sich auch ein Ticket für die nächsten internationalen Wettkämpfe erspielt – der Deutsche Schachverband hat ihn für die Weltmeisterschaft in Rumänien im September nominiert.

Auch darüber hinaus stellen sich jetzt spannende Fragen für den Nachwuchsspieler, der aktuell sowohl in Deutschland als auch Österreich bei den Herren mitspielt – jeweils in den oberen Ligen. Und auch der nächste internationale Auftritt steht schon fest – im Juli geht es nach Thessaloniki. Und in den Sommerferien gibt es nicht nur Pause, sondern auch ein Turnier in Italien.