Aulendorfer Vorzeigeprojekt startet durch

Nach langer Vorbereitungsphase ist die im Landkreis Ravensburg bislang einmalige Lernwerkstatt für Flüchtlinge am Montag in Aulendorf gestartet. Sechs Männer und eine Frau gehören zum Anfangsteam. Drei weitere geflüchtete Menschen kommen in den nächsten Tagen noch dazu. Insgesamt sollen in dem auf zwei Jahre festgesetzten Projekt rund 60 Teilnehmer die Lernwerkstatt durchlaufen und für den Arbeitsmarkt in Deutschland qualifiziert werden.

Sieben Stunden täglich steht für die Teilnehmer der Lernwerkstatt in den kommenden sechs Monaten nicht nur Deutschunterricht auf dem Programm, sondern sie bekommen in den Werkstätten Grundkenntnisse in handwerklichen Berufen vermittelt. „Wir starten mit den Bereich Holz, Farbe und Metall. Der Unterricht in den Werkstätten ist nachmittags. Ab 8.30 Uhr geht es für die Teilnehmer erst mal mit Sprachunterricht los, denn vormittags ist man dafür noch frischer und aufnahmefähiger“, erklärt Monika Kordula vom Liebenau Berufsbildungswerk (BBW) in Ravensburg als Träger und Kooperationspartner der Lernwerkstatt.

Der Unterricht findet in ehemaligen Verkaufsräumen der Aulendorfer Firma Huchler statt, betreut werden die Flüchtlinge von Fachpersonal des BBW. Die sieben Teilnehmer stammen aus Syrien und dem Libanon und wohnen alle in Aulendorf. „Sie können zu Fuß zur Lernwerkstatt kommen, das ist natürlich super“, sagt Kordula. Für Lerninhalte, die in Aulendorf nicht vermittelt werden können (wie beispielsweise ein Staplerführerschein), können die BBW-Werkstätten und Weiterbildungsmöglichkeiten am Standort in Ravensburg genutzt werden.

Verlängerung nicht vorgesehen

„Ich freue mich, dass das Projekt umgesetzt werden konnte und bin dankbar, dass der Gemeinderat das mitgetragen hat“, sagte Bürgermeister Matthias Burth. Die Lernwerkstatt sei eine gute Maßnahme, um „Menschen mit Fluchterfahrung in den Arbeitsmarkt zu integrieren“. Burth machte allerdings deutlich, dass das Projekt auf zwei Jahre begrenzt sei. Eine Verlängerung sei nicht vorgesehen. „Dafür gibt es keine Finanzierung und keine Beschlüsse. Die Zeit sollte auch reichen, um die Menschen gut vorzubereiten. Es gibt ja zudem parallel noch weitere Regelangebote wie beispielsweise Sprachkurse vom Jobcenter.“

Am Donnerstag will sich ein Burth ein Bild vor Ort machen. Zwar sei noch nicht alles eingerichtet, wie Kordula berichtet, aber die Lernwerkstatt sei als ein offenes, zugängliches Gebäude gedacht. „Auch die Ehrenamtlichen sollen die Möglichkeit haben, die Flüchtlinge dort zu besuchen.“