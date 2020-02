Aulendorfer Trinkwasser-Projekt geht in die Bauphase

Wasserversorgungsverband

Verbandsmitglieder des Wasserversorgungsverbands Schussen-Rotachtal sind die Gemeinden Berg, Fronreute, Horgenzell, Wilhelmsdorf und Wolpertswende sowie die Stadt Aulendorf und die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler. Verbandsvorsitzender ist seit Januar Oliver Spieß, Bürgermeister von Fronreute, er übernahm für Helmut Grieb, der sich im vergangenen Jahr aus dem Bürgermeisteramt der Gemeinde Berg in den Ruhestand verabschiedet hatte. Spieß bisheriges Amt als Schriftführer des Wasserverbands hat jetzt Manuela Hugger, neue Berger Bürgermeisterin, inne. Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth ist stellvertretender Verbandsvorsitzender. Im extrem trockenen Sommer 2018 kaufte der Verband so viel Wasser wie noch nie von benachbarten Wasserversorgern – 317 409 Kubikmeter in erster Linie von der Oberen Schussentalgruppe, aber auch von den Technischen Werken Schussentalgruppe – dazu. Der Grund: die Verbraucher forderten mehr Wasser als sonst. Insgesamt lieferte der Verband rund 1 659 000 Kubikmeter Wasser an die Einwohner seiner Mitgliedsgemeinden. 2017 waren es noch 264 000 weniger. Die Zahlen für 2019 wurden noch nicht veröffentlicht. (pau/syb)