Aulendorfer Tischtennismänner bleiben in Rückrunde ungeschlagen

Die Tischtennisfrauen der SG Aulendorf haben in der Verbandsklasse einen überragenden Auswärtssieg gefeiert. Auch die Männer gewannen ihre beiden Partien deutlich und bleiben damit in der Rückrunde ungeschlagen.

Verbandsklasse Damen, TSV Gärtringen II - SG Aulendorf I 3:8. - Mit einer starken Leistung melden sich die ersten Damen nach der Fasnetspause zurück. Gegen die Gegnerinnen aus Gärtringen, wo man in der Vorrunde nicht über ein Unentschieden hinaus kam, konnte durch eine starke Mannschaftsleistung ein 8:3-Sieg eingefahren werden. Zu Beginn sah es allerdings nicht nach einem Erfolg aus, nachdem direkt beide Doppel im fünften Satz an die Gastgeberinnen gingen. Das starke vordere Paarkreuz konnte durch klasse Ballwechsel den Ausgleich erzielen. Hegedüs gewann ihr erstes Einzel ebenfalls, lediglich Henne blieb ohne Chance, wodurch ein Zwischenstand von 3:3 entstand. Schiedel und Brauchle zeigten in den folgenden Partien ihre Spielstärke und konnten erneut beide gewinnen. Nun legte auch Henne nach und durch den zweiten Sieg von Hegedüs war bereits ein Unentschieden sicher. Schiedel, welche in der Rückrunde bislang ungeschlagen ist, bewies auch beim nächsten Spiel, dass auf sie Verlass ist und so konnte der 8:3 Endstand mit Freude gefeiert werden. Es spielten Laura Schiedel (3), Anja Brauchle (2), Anja Henne (1) und Hédi Hegedüs (2).

Landesliga Herren, SG Aulendorf I - TTC Wangen I 9:4. - Im ersten Spiel des Tages waren die Vorzeichen klar, die SGA wollte ihren guten Lauf nutzen um sich in Richtung Mittelfeld abzusetzten und der Gast wollte alles daran setzten, nicht noch in die Abstiegszone zu rutschen. Dementsprechend motiviert wurde die Partie begonnen und durch zwei Doppelsiege von Feifel/Henne und L.Müller/M.Müller holte man sich den nötigen Rückenwind. Als Kai Feifel und Flo Henne das starke vordere Paarkreuz zum 4:1 bezwingen konnte, wurde die Zuversicht immer größer, so dass die knappe Niederlage von Nico Arnegger durch Lukas Müller postwendend ausgeglichen wurde. Auch hinten teilte man sich die Punkte durch die Niederlage von Marius Müller und dem Punktgewinn durch den nervenstarken Manuel Mayer zur 6:3 Führung. Durch die Fünfsatzniederlage von Flo Henne keimte nochmals kurz Spannung auf, jedoch setzten der furios aufspielende Kai Feifel, Nico Arnegger und Lukas Müller der Partie ein Ende und für gedämpfte Euphorie, da man im Anschluss noch den Tabellendritten aus Herrlingen zu Gast hatte.

Landesliga Herren, SG Aulendorf I - TSV Herrlingen I 9:1. - Mit viel Power ging man die Partie im Anschluss an den Sieg gegen Wangen an, auch wenn der Gast ersatzgeschwächt ohne ihre Nummern zwei und drei antrat. Man wollte unbedingt die Maximalausbeute an Punkten und ungeschlagen bleiben. Ein perfekter Start durch Henne/Feifel und Arnegger/Mayer folgte die knappe 2:3 Niederlage der Gebrüder Müller. Dannach setzten sich Kai Feifel und Flo Henne souverän zum 4:1 durch. Was dann folgte, war nichts für schwache Nerven, zeigt jedoch, was für ein Selbstvertrauen das Team um Kapitän Flo Henne in der Rückrunde hat. Alle nun folgenden fünf Partien fanden erst im Entscheidungssatz ihren Sieger und alle gingen an die Jungs der SGA. Unterstützt durch die vielen Fans und nervenstark brachten Lukas Müller, Nico Arnegger, Marius Müller, Manuel Mayer und Vorbild Flo Henne die Mannschaft zum unerwartet hohen 9:1-Sieg.

Verbandsklasse Mädchen, SG Aulendorf I - TSV Westhausen I 6:1. - Einen ungefährdeten Heimsieg gegen den Tabellenletzten landete die erste Mädchenmannschaft. Die beiden Doppelpartien und die ersten Einzel im vorderen Paarkreuz gingen alle an die Gastgeberinnen. Erste beim Stand von 5:0 holten sich die Gäste den Ehrenpunkt. Am Ende hieß es 6:1 für die Heimmannschaft, die weiterhin den zweiten Tabellenplatz belegt. Den Sieg eingefahren haben: Hedi Hegedüs, Natalie Blaser, Anja Egeler und Ronja Armbruster.

Landesklasse Jungen, SF Schwendi I - SG Aulendorf I 6:2. - Bis zu diesem Spieltag lagen die beiden Teams punktgleich auf den Rängen zwei und drei in der Tabelle. Leider konnte nur Paolo seine beiden Einzelpartien gewinnen, während die anderen Begegnungen teilweise eng waren und jeweils an die Heimmannschaft gegangen waren. Auf einem sicheren dritten Platz geht es nun in die restlichen Partien. Es spielten: Paolo Petrino, Daniel Jurow, Marvin Kösler und Benedikt Schmotz.