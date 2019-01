Aulendorfer stehen auf dem Podest ganz oben

Die Jahrgangssichtung des Kreises Bodensee in Kißlegg ist für die Tischtennistalente wichtig gewesen. Denn es ist der Beginn der wichtigsten Turnierserie im Jugendbereich, nur hier können sich die Spieler über die Bezirkssichtung, die Schwerpunktrangliste, bis ganz nach oben qualifizieren. Platz eins, zwei oder drei musste erreicht werden, um das Ticket zu erhalten. Eine eher kleine Gruppe der SG Aulendorf stellte sich dieser Aufgabe, da fünf Spieler bereits aufgrund ihrer Ranglistenposition die erste Hürde gemeistert hatten. Benedikt Schmotz, Mattis Stegmaier und Lisa Schneider traten in Kißlegg an und setzten sich durch.

In der U18 zeigte der Nachwuchs der SGA einen dominanten Auftritt. Benedikt Schmotz wurde seiner Favoritenrolle gerecht, er erklomm Platz eins, dicht gefolgt von seinem Vereinskameraden Marvin Kösler auf Platz zwei. Platz vier von Jakob Gebele und Platz fünf von Sören Laichinger rundeten das starke Aulendorfer Ergebnis ab.

Auch in der U13 stellte die SGA den Sieger. Mattis Stegmaier spielte mit viel Ehrgeiz, setzte seine spielerischen Fortschritte gut um und erkämpfte sich den Turniersieg. Auf Platz vier landete der Aulendorfer Maximilian Köhler, auch seine Kurve zeigt steil nach oben.

In der U12 zeigte Lisa Schneider ihr Können. Sie trumpfte laut Mitteilung der SGA auf und gewann doch etwas überraschend diesen Jahrgang. Ihre Schwester Dascha Schneider startete in der U13. Auch sie konnte in Kißlegg überzeugen und belegte einen starken dritten Platz. Knapp am Podest vorbei schrammten die SGA-Spieler Simon Aab (U14), Maurice Maier (U15) und Kevin Rapsch (U14). Diese drei Aulendorfer dürfen jedoch hoffen, dass es doch noch für die Bezirkssichtung reicht.