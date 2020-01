Aulendorfer starten mit Sieg in die Rückrunde

Erfolgreicher Auftakt in die Rückrunde für die Tischtennismannschaften der SG Aulendorf. Sowohl die Männer als auch die Frauen der SGA gewannen ihre Partien in der Landesliga.

Landesliga: SG Aulendorf – TSG Leutkirch 9:3. – Während das Aulendorfer Doppel Lukas Müller/Marius Müller unterlag, überzeugten Nico Arnegger/Manuel Mayer sowie Florian Henne/Jannick Schmid. Lukas Müller baute die Führung der SGA auf 3:1 aus. Gegen die Nummer 1 der Gäste verlor Nico Arnegger, Florian Henne, Jannick Schmid und Manuel Mayer siegten aber jeweils und bauten die Führung auf 6:2 aus. Marius Müller verlor dann im fünften Satz, während Lukas Müller und Nico Arnegger jeweils im fünften Satz erfolgreich waren. Den Schlusspunkt zum 9:3-Heimsieg setzte Florian Henne. SGA: Lukas Müller (2), Nico Arnegger (1), Florian Henne (2), Jannick Schmid (1), Manuel Mayer (1) und Marius Müller.

Frauen-Landesliga: SG Aulendorf – TSG Heidenheim 8:2. – Um weiterhin im oberen Bereich der Tabelle mitspielen zu können, musste gegen den Tabellenletzten Heidenheim unbedingt ein Sieg her. Das gelang den Aulendorferinnen. Das Doppel Vanessa Klaiber/Natalie Blaser gewann, während Anja Egeler/Nadine Blaser unterlagen. In den Einzeln zeigte die SGA laut Mitteilung ihre Klasse und gewann alle Partien im ersten Durchgang, was zur 5:1-Führung beitrug. Gegen die Nummer 1 der Gäste verlor Anja Egeler daraufhin. Durch die Siege von Vanessa Klaiber, Natalie Blaser und Nadine Blaser setzte sich Aulendorf aber mit 8:2 klar durch. SGA: Anja Egeler (1), Vanessa Klaiber (2), Natalie Blaser (2) und Nadine Blaser (2).

SG Aulendorf – SV Erlenmoos 8:2. – Einen Tag später ging es für Aulendorf gegen Erlenmoos. Durch den Doppelerfolg von Vanessa Klaiber/Natalie Blaser stand es auch hier vor den Einzeln 1:1. Die Einzel verliefen ähnlich gut wie gegen Heidenheim. Anja Egeler gewann mit 3:2, Vanessa Klaiber war mit 3:1 erfolgreich und Natalie Blaser sowie Nadine Blaser überzeugten jeweils mit 3:0. Anja Egeler musste anschließend eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Unbeirrt davon spielten Vanessa Klaiber, Natalie Blaser und Nadine Blaser erneut stark auf und brachten ihrer Mannschaft den zweiten 8:2-Heimsieg. SGA: Anja Egeler (1), Vanessa Klaiber (2), Natalie Blaser (2) und Nadine Blaser (2).

Jungen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – TSV Herrlingen 2:6. – Gegen Herrlingen verlor die SGA zu Hause deutlich mit 2:6. Lediglich einen Doppel- und einen Einzelpunkt erspielten sich Paolo Petrino, Daniel Jurow, Benedikt Schmotz und Jakob Gebele. Beim einen oder anderen Match waren die Jungs knapp dran. Das Ergebnis fiel laut Mitteilung etwas zu hoch aus. Die nächsten Spieltage werden zeigen, ob der Klassenerhalt erreicht werden kann.

Mädchen-Verbandsklasse: TSV Illertissen – SG Aulendorf 6:2. – Die Tabellenführerinnen ließen den Aulendorferinnen keine Chance und verteidigten die Tabellenspitze. Anja Egeler, Nadine Blaser, Isabelle Thierer und Sarah Huber werden in den nächsten Wochen alles daransetzen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Nur Anja Egeler gewann beide Einzel.