Aulendorfer Stadtseniorenrat installiert Schwätz-Bänkle am Boule-Platz

Die beiden Bänkle am Boule-Platz neben dem Jugendtreff in Aulendorf sind schon vor Jahren dem Stadtseniorenrat gestiftet worden. Nun soll eine Sitzbank eine neue Eigenschaft bekommen: ein Bänkle zum Verweilen und Schwätzen.

In der Zeit der Corona-Krise und dem Rückzug vieler Seniorinnen und Senioren in ihre eigenen Wände fehlte oft der Austausch und Plausch früherer Tage. Mit den Schwätzbänklen, eine landesweite Aktion der Seniorenräte „Auf die Schwätzbänkle, fertig, los“ soll der Startschuss für Seniorinnen und Senioren sein, sich zu treffen und dies gefahrlos draußen.

Noch fehlt ein Dach über dem Bänkle, um vor Regen und Schnee geschützt zu sein. Auch der Aulendorfer Bürgermeister ist im Urlaub und kann die Schirmherrschaft noch nicht übernehmen. Vertreten wird er von Konrad Zimmermann, der die Sitzgelegenheit in einer kleinen Feier eröffnen. Wer dabei sein möchte, ist dazu herzlich eingeladen am Sonntag, 5. September, um 9.30 Uhr am Schlossplatz bei der Boulebahn.

Wo noch weitere Schwätzbänkle eingerichtet werden, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. Angedacht sind ausgesuchte Bürgerbushaltestellen. Auch in den Ortsteilen von Aulendorf, etwa in Tannhausen, Zollenreute oder Blönried, haben die Ortsbürgermeister bereits zahlreiche Bänke und Sitzgelegenheiten genannt, die für einen gemütliches Schwätzchen infrage kommen.