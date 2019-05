Aulendorfer Stadtkapelle begeistert in Berlin

Mit einem Platzkonzert vor dem Reichstagsgebäude hat die Stadtkapelle Aulendorf Berliner und Städtebesucher im Regierungsviertel begeistert. Auf dem Programm standen laut Pressemitteilung die Konzertmärsche Jubelklänge und Mars der Medici, die Bodensee Polka Arrival und Hootenanny.

Das Blasorchester bedankte sich mit seinem 15-minütigen Auftritt bei der Wahlkreisabgeordneten Agnieszka Brugger (Grüne) für die Einladung zu einer politischen Informationsfahrt nach Berlin. „Eine so schöne Überraschung habe ich noch nie von einer Besuchergruppe bekommen“, freute sich die Politikerin, die für kurze Zeit auch selbst den Dirigierstab schwingen durfte. Nach dem Ständchen für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen vor dem Reichstagsgebäude packten die Musiker aus Aulendorf während einer abendlichen Spree Rundfahrt auf einem Ausflugsschiff der Stern und Kreisschifffahrt Berlin dann noch einmal ihre Instrumente aus. Am Abend des 1. Mai spielte das Aulendorfer Blasorchester zum Abschluss seiner politischen Bildungsreise, die auch zur Orchester- und Konzertreise wurde, noch im Hofbräu Wirtshaus in der Karl-Liebknecht-Straße.

Seit mehr als 150 Jahren besteht die Stadtkapelle Aulendorf. Ihr Auftritt vorm Reichstagsgebäude sei für die Aulendorfer genauso eine Premiere gewesen, wie eine Konzertreise mit allen Instrumenten mit der Deutschen Bahn im ICE und die Teilnahme an einer Fahrt des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung, heißt es im Pressetext.

Die Musiker erlebten in Berlin an zwei Tagen Zeitgeschichte und Bundespolitik hautnah. Neben Stadtrundfahrten durch die Bundeshauptstadt und dem Besuch des Plenarsaals des Deutschen Bundestags, einem Kuppelbesuch und dem Abgeordnetengespräch mit Agnieszka Brugger im Reichstagsgebäude stand am ersten Tag auch noch ein Besuch des Bundesumweltministeriums auf dem Programm. Den Maifeiertag nutzte das Blasorchester für einen Besuch der Dauerausstellung „Alltag in der DDR“ im Museum in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg und eine Visite der Gedenkstätte Berliner Mauer in Wedding. Zwischenstopps machte die Gruppe an der East Side Gallery, am Holocaust Mahnmal und dem Brandenburger Tor.