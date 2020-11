Aulendorfer Skatepark: Zeitplan lässt sich nicht halten, Kosten steigen

Die Polizei hat in Sigmaringen eine Corona-Party aufgelöst. Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, haben im Bronnenweg in der Nacht zum Sonntag neun Menschen zusammen gefeiert. Die Polizei wurde gegen 22.30 Uhr von einem Nachbarn verständigt. Mit zwei Streifenwagenbesatzungen suchten die Beamten den Ort der Feier auf. Zwei Beamte postierten sich vor dem Hauseingang, zwei weitere Beamte auf der Gartenseite des Gebäudes, um die flüchtigen Partygänger zu stellen.