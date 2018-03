Aulendorfer Siegesserie endet gegen Leutkirch

Ohne ihre Nummer eins Florian Henne haben die Tischtennisspieler der SG Aulendorf in der Landesliga gegen die TSG Leutkirch verloren. Die Spielerinnen der SGA kamen in der Verbandsklasse beim SC Staig zu einem 7:7.

Frauen-Verbandsklasse: SC Staig – SG Aulendorf 7:7 – In einem bis zum letzen Ballwechsel spannenden Spiel mussten die Aulendorferinnen gegen den bereits als Absteiger feststehenden SC Staig kämpfen, um wenigstens einen Punkt zu sichern. Bereits die Doppel ließen erahnen, dass es ein schwerer Weg werden würde: Henne/Hegedüs siegten mit 3:1, aber Schiedel/Brauchle verloren im fünften Satz. Der Niederlage von Anja Brauchle ließ Laura Schiedel einen Sieg folgen. Als Hedi Hegedüs abgab, konterte Anja Henne zum 3:3.

Im Mitteldurchgang holte sich der Gastgeber den entscheidenden Vorteil. Vorne gingen beide Spiele an Staig, hinten verkürzte Anja Henne zum 4:6. Nun lag doch etwas Druck auf der SGA, die auf keinen Fall als Verlierer vom Tisch gehen wollte. Laura Schiedel verkürzte mit einem klaren 3:0 auf 5:6. Als die ungeschlagene Staiger Nummer eins den siebten Punkt für ihr Team holte, trumpfte Hedi Hegedüs nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2 auf, SGA-Mannschaftsführerin Anja Brauchle blieb es dann vorbehalten, nervenstark mit 3:1 den Punkt zu retten. Aktuell Platz vier für den Aufsteiger Aulendorf zeugt dennoch von einer bislang überzeugenden Saison. Am kommenden Spieltag stellt sich der Mitaufsteiger Schwenningen, der in der Rückrunde mächtig im Aufwind ist, in der Aulendorfer Schulsporthalle vor.

Männer-Landesliga: TSG Leutkirch – SG Aulendorf 9:5 – Ohne die Nummer eins Florian Henne endete die Siegesserie der SGA bei der abstiegsbedrohten TSG Leutkirch . Die notwendige Doppelumstellung erbrachte nur den Sieg von Feifel/L. Müller, da M. Müller/D. Petrino klar und Arnegger/Mayer im Entscheidungssatz kapitulieren mussten.

Leutkirch zog dann relativ sicher bis auf 5:1 davon, bevor Lukas Müller mit einem 3:0 seine weiße Weste in der Rückrunde verteidigte. Als Donato Petrino trotz einer engagierten Leistung im fünften Satz verlor und Manuel Mayer ein 0:3 folgen ließ, war der Rückstand für Aulendorf nicht mehr aufzuholen. Zwar brachte der Zwischenspurt von Kai Feifel, Nico Arnegger und Lukas Müller das zwischenzeitliche 5:7, jedoch vollendete Leutkirch nervenstark mit zwei Erfolgen zum Endstand von 9:5 und ist nun wieder selbst erfolgversprechend im Abstiegskampf vertreten. Für die SGA als Tabellenfünfter punkteten Kai Feifel, Nico Arnegger, Lukas Müller (2) und das Doppel Feifel/L. Müller.

Mädchen-Landesliga: TSV Illertissen – SG Aulendorf II 6:2 – Nach der Auswärtsniederlage kommt es für die SGA am letzten Spieltag zum Abstiegsspiel gegen Herrlingen. Allerdings nur vorausgesetzt, dass Herrlingen in den verbleibenden beiden Spielen keine weiteren Punkte holt. Bereits nach den Doppeln lagen die Aulendorfer Mädchen mit 0:2 zurück. In den Einzeln gewannen Nadine Blaser und Kim Thaler jeweils ein Spiel. Annika Huber verlor in der Verlängerung des Entscheidungssatzes, Isabelle Thierer unterlag deutlich. Am 21. April um 15.30 Uhr gilt es für die SGA, in der heimischen Halle die Klasse zu halten. Für die SGA spielten: Nadine Blaser, Isabelle Thierer, Kim Thaler und Annika Huber.

Jungen-Landesklasse: SV Dürmentingen – SG Aulendorf 4:6 – Schwerer als erwartet tat sich die erste Jungenmannschaft der SGA in Dürmentingen. Nach ausgeglichenen Doppeln verlor Daniel Jurow gegen die starke Nummer eins des SVD, während Paolo Petrino klar gewann. Durch die Siege von Benedikt Schmotz und Marvin Kösler holte sich Aulendorf einen 4:2-Vorsprung. Die zweite Runde der Einzelpartien verlief ausgeglichen. Paolo Petrino verlor im Einser-Duell klar, Daniel Jurow und Benedikt Schmotz holten die Punkte fünf und sechs. Den zweitn Tabellenplatz haben die Aulendorfer somit verteidigt. SGA: Paolo Petrino, Daniel Jurow, Marvin Kösler und Benedikt Schmotz.