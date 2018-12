Aulendorfer Sechstklässler ermitteln Sieger im Vorlesen

Die Klasse 6 des Gymnasiums Aulendorf hat sich auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesewettbewerb beteiligt. Der Klassensieger und damit gleichzeitig auch Schulsieger wurde Max Lang, teilt die Schule mit. Er las aus dem Buch „Der Blackthorn Code – Das Vermächtnis des Alchimisten“ von Kevin Sands und wird die Schule in der nächsten Runde vertreten, die in Ravensburg stattfinden wird.

Zu den besten drei Vorlesern in der Klasse gehören außerdem Magdalena Schoch, die aus den „Den drei !!! – Gefahr aus den Ruinen“ von Maja von Vogel vortrug , sowie Leni Würstle, die eine Passage aus dem Buch „Das magische Baumhaus – Das Gift der Königscobra“ von Mary Pope Osborne ausgewählt hatte. Der Fremdtext, der zusätzlich zu bewältigen war, stammte laut Mitteilung aus dem Kinder- und Jugendroman „Tintenherz“ von Cornelia Funke.