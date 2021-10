Aulendorfer Schwabentherme öffnet überraschend wieder für alle

Das kommt überraschend: Nach eineinhalb Jahren öffnet die Aulendorfer Schwabentherme ab Samstag nun doch wieder für die breite Öffentlichkeit. Dass sie das nicht schon früher tat, liegt wie bereits berichtet an mehreren Gründen.

Zum einen führte Betreiber Kurt Harsch Personalmangel als Hauptgrund an. Hinzu kam, dass er vom Gemeinderat kein grünes Licht bekommen hatte, am Parkplatz der Therme ein Mitarbeiterhaus zu bauen. Ein großer Streitpunkt, der ebenfalls dazu beigetragen hatte, dass das Bad nur für spezielles Publikum geöffnet war. Nun öffnet die Therme wieder für alle Badegäste – allerdings zu etwas eingeschränkten Öffnungszeiten.

Erst kam die Corona-Pandemie und eine vorübergehende komplette Schließung der von Harsch privat geführten und vor seiner Übernahme insolventen Schwabentherme. Ab Frühsommer 2020 durften dann die Gäste des Thermal-Hotels das Bad wieder nutzen. Ebenso Gäste des von seiner Frau betriebenen Hotels Hofgut Tiergarten sowie Gäste von Partnerbetrieben (etwa aus anderen Aulendorfer Hotels). Auch Besitzer einer Geldwertkarte, die es ab 250 Euro zu kaufen gibt, durften rein und ebenso Organisationen wie etwa die DLRG-Ortsgruppe Aulendorf. Der Allgemeinheit blieb der Zugang jedoch bis dato verwehrt.

Finanziell ist der jetzige Zustand nicht mehr tragbar

Ab Samstag, 30. Oktober, soll sich das wieder ändern, wie Harsch nun der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. Ausschlaggebend seien finanzielle Gründe. „Es ist ganz einfach: Ich kann die Therme entweder schließen oder weiterbetreiben, finanziell ist der jetzige Zustand jedenfalls nicht mehr tragbar. Und schließen kommt für mich eigentlich nicht infrage“, so Harsch.

Warum er nicht schön früher wieder normal geöffnet hat, begründet Harsch vor allem mit Personalmangel. So fehle es in allen Bereichen an geeigneten Mitarbeitern. Im August berichtete er gegenüber der SZ, dass er zu diesem Zeitpunkt 28 Mitarbeiter habe, vor der Pandemie seien es 64 gewesen. Über die Mitarbeiternot beklagen sich bekanntlich seit der Corona-Krise vor allem die Branchen Gastronomie und Hotellerie, bei Bädern wurde der Fachkräftemangel ebenfalls verschärft. Nicht nur in der Schwabentherme, auch im Thermal-Hotel klemme es entsprechend im Bereich Personal.

Es fehlt in allen Bereichen an Personal

Wie Harsch nun erneut betonte, sei die Situation nach wie vor „extrem angespannt“. So fehle es an Küchenpersonal für die Gastronomie, im Bereich der Badeaufsicht oder auch an Reinigungskräften (bei einer Therme ein besonders sensibler Bereich, der spezielle Kenntnisse erfordert).

Der zweite Grund sei gewesen, dass er das erhoffte Mitarbeiterhaus auf dem Parkplatz der Therme nicht haben bauen dürfen. Denn für ihn stehe fest, dass er damit leichter hätte neue Mitarbeiter finden können und man ihm den Betrieb der Therme durch die Bauverweigerung unnötig erschwert habe.

Viele Räte fühlten sich „erpresst“

Das angedachte Mitarbeiterhaus hatte (wie mehrfach berichtet) den Gemeinderat in zwei Lager gespalten. In öffentlichen Gemeinderatssitzungen hatte Harsch – der auch CDU-Stadtrat ist – mehrfach angekündigt, dass er das von ihm 2013 übernommene Thermalbad nicht mehr für die Öffentlichkeit öffnen werde, sofern ihm die Kommune und der Gemeinderat bei seinem Bauvorhaben nicht entgegenkommen.

Die Therme, die ein großer Frequenzbringer für Aulendorf ist und vor der Pandemie jährlich rund 300.000 Badegäste angezogen hatte, als Druckmittel in einem demokratischen Gremium zu benutzen, ist bis heute ein sehr großer Kritikpunkt an seinem Vorgehen. Viele Räte hatten sich „erpresst“ gefühlt, wie bis heute in Gesprächen deutlich wird.

Neben dem Verhalten von Harsch spielten weitere Gründe eine Rolle. So der Wunsch vieler Räte, dass mit einem solchen Haus nicht doch der Einstieg in eine Wohnbebauung stattfindet und es bei einem Kurgebiet bleibt. Hinzu kamen Vorbehalte und seit Jahren anhaltende Gerüchte, dass Harsch, dessen Bauunternehmen mittlerweile von seinem Sohn geführt wird, die Therme ohnehin abreißen wolle, um das rund 30 000 Quadratmeter große Gelände in wertvolles Bauland umzuwandeln.

Das Ergebnis von all dem: In der entscheidenden Sitzung im April 2020 stimmten die BUS- und die SPD-Fraktion geschlossen gegen das Mitarbeiterhaus, die CDU-Fraktion und Bürgermeister Matthias Burth (unter der Bedingung einer etwas abgespeckten Bauvariante) dafür. Von den beiden FWV-Räten gab es eine Stimme dafür und eine dagegen. Damit war das Vorhaben mehrheitlich abgelehnt.

Ohne Mitarbeiterhaus sei die Situation nicht leicht

Nun kritisierte Harsch gegenüber der SZ erneut: „Ich kann nicht verstehen, warum man in Aulendorf immer von bezahlbarem Wohnraum redet, aber dann ein solches Projekt verhindert.“ Die Situation sei jetzt aber eben so, wie sie ist, und es müsse ohne das Haus weitergehen. Leicht sei das aber nach wie vor nicht.

Das machte er an einem Beispiel fest. Mit größter Mühe habe er unlängst einen dringend benötigten Mitarbeiter für die Badeaufsicht gefunden. Dieser stamme ursprünglich aus Ägypten und habe zuletzt in Kassel gewohnt und gearbeitet. „Das erste, was er wissen wollte, war: Wo kann ich wohnen?“, so Harsch. Da es kaum bezahlbaren Wohnraum gebe und er eben kein Mitarbeiterhaus habe, habe er den neuen Mitarbeiter als Übergangslösung in einem Zimmer des Thermal-Hotels untergebracht, das eigentlich aber mit Gästen ausgebucht sei.

Es gibt bereits viele Anfragen

Apropos Hotel: Das 2019 direkt neben der Therme eröffnete Hotel laufe „sehr gut“ und sei fast immer „voll“. Harsch hofft nun, dass auch die Therme ab Samstag wieder gut besucht wird und es keine neuerlichen Corona-Schließungen mehr geben werde, was ihm große finanzielle Verluste bereitet habe.

Da der Herbst und Winter die passenden Jahreszeiten für Thermenbesuche seien und es stets viele Anfragen gebe (von interessieren Badegästen, aber auch von den Kurkliniken oder aus dem Bereich Schulschwimmen), gehe er davon aus, dass die Gäste wieder gerne und zahlreich kommen werden. Wie er betont, würden weiterhin sämtliche Gutscheine und Wertkarten (auch alte) akzeptiert. Zudem bietet das renovierte Foyer in der Therme neuerdings Platz für verschiedene Veranstaltung wie etwa Konzerte oder private Feiern. Platz ist für bis zu 200 Gäste.

Bürgermeister begrüßt die Entscheidung zur Wiedereröffnung

Bürgermeister Burth kommentierte die Öffnung der Therme in ihrer Rolle als großer touristischer Anziehungspunkt für Aulendorf auf SZ-Anfrage so: „Ich freue mich, dass Herr Harsch sich dazu entschieden hat, die Schwaben-Therme wieder der gesamten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Therme war und bleibt eine äußerst wichtige Infrastruktureinrichtung in unserer Stadt. Die letzten eineinhalb Jahre waren gerade auch für die Schwaben-Therme sehr schwierig. Umso mehr freue ich mich, dass die Therme diese schwierige Zeit überbrücken konnte.“

Für die Waldseer Therme könnte die Öffnung in Aulendorf zu einem gewissen Rückgang bei den Badegästen führen. Wie Bäderdirektor Peter Blank im September bestätigt hatte, seien vermehrt Badegäste aus dem Aulendorfer Raum nach Bad Waldsee gekommen, weil die Schwabentherme nicht für die Allgemeinheit geöffnet hatte.