Aulendorfer Schule beteiligt sich an Spendenaktion

Die Schule am Schlosspark in Aulendorf beteiligt sich an der Aktion „Aulendorfer für Aulendorfer“ und sammelt dafür Spenden ein. Das teilt die Schulleitung mit.

Wie es in einer Mitteilung heißt, können Schülerinnen und Schüler von Montag, 21. November, bis Freitag, 25. November, die Spenden im Klassenzimmer 111 abgeben. Gesammelt werden Lebensmittel (wie etwa Kaffee, Zucker, Nudeln, Reis, Mehl, H-Milch, Müsli), Drogerie- und Hygieneartikel (Deo, Seife, Shampoo, Zahnpasta) und Süßigkeiten (Schokolade, Kekse).

Die Schulleitung bittet die Eltern darum, die Spenden in eine verschlossene Tüte oder in eine Stofftasche zu packen. „Bitte geben Sie nur im Rahmen Ihrer eigenen Möglichkeiten, denn jede noch so kleine Gabe findet dankbare Abnehmer“, so die Schule. „Die eingegangenen Spenden werden durch bewährte Mitarbeiter der Kirchen an bedürftige Menschen in unserer Stadt verteilt.“ Die Spendenaktion „Aulendorfer für Aulendorfer“ ist eine Initiative des örtlichen Handels- und Gewerbevereins. Ziel der Aktion ist es, bedürftige Menschen in Aulendorf in der Adventszeit zu unterstützen und ihnen eine Freude zu machen.