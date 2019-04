Aulendorfer schreibt Buch über Stadtpark-Bäume und ihre Geschichten

„Deutscher Meister wird nur der ERV!“ Was da schon im zweiten Drittel euphorisch aus dem B1-Block in die generell sehr laute CHG-Arena ertönte, könnte tatsächlich schon zwei Tagen Realität sein: Die Ravensburg Towerstars sind nur noch einen Sieg von ihrer zweiten Meisterschaft in der Deutschen Eishockeyliga 2 nach 2011 entfernt.

Durch ein überzeugendes 7:4 (1:1, 4:1, 2:1) gegen die Löwen Frankfurt führen die Towerstars in der Finalserie mit 3:1 und können schon am Freitag in Frankfurt den Sack zu machen.