Trotz Helfermangels: So wird auf dem Aulendorfer Schlossfests gefeiert

Die Aulendorferinnen und Aulendorfer haben wegen der Pandemie zwei Jahre lang auf ihr beliebtes Schloss- und Kinderfest verzichten müssen. Doch in diesem Sommer findet das traditionelle Fest wieder statt, zum ersten Mal seit 2019. An zwei Tagen, am 20. und 21. August, verwandelt sich die Aulendorfer Innenstadt rund um das Schloss in einen großen Festbereich.

Mit Live-Musik, Märkten, Rummel und Theater ist allerhand in der Schlossstadt geboten. Manche Attraktionen sind gut bekannt, aber das eine oder andere ist auch neu. Doch es zeigt sich auch, dass die Pandemie im Aulendorfer Vereinsleben durchaus Spuren hinterlassen hat.

Vereine hatten Schwierigkeiten, Helfer zu finden

Dass es das Fest in diesem Jahr geben soll, steht bereits seit mehreren Monaten fest. „Wir haben uns im Februar, März, dafür entschieden, dass das Schlossfest stattfindet, also relativ früh in diesem Jahr. Dennoch war es für einige Vereine wohl zu kurzfristig“, erzählt Susanne Krause von der Stadt Aulendorf, die das Fest seit 25 Jahren organisiert. Sie berichtet, dass Vereine teilweise Schwierigkeiten hatten, genügend Helfer zu finden.

„Die Stoinabacher Bobbele haben abgesagt, weil sie es von den Mitgliedern her nicht stemmen können, einen Stand auf dem Fest zu machen.“ Auch von der Abteilung Wintersport der Sportgemeinschaft Aulendorf (SGA) sei eine Absage gekommen.

Ebenfalls wegen eines Mangels an Helfern beteiligt sich die Aulendorfer Stadtkapelle in einer anderen Form am Fest als bisher üblich. „Die Stadtkapelle wird in diesem Jahr kein großes Zelt im Schlossinnenhof aufbauen, sondern es wird eine lockere Bestuhlung mit großen Sonnenschirmen geben“, sagt Krause.

Das Aulendorfer Schloss- und Kinderfest findet in diesem Jahr zum 42. Mal statt. Ein Highlight ist der zweitägige große Flohmarkt. (Foto: Archiv: Paulina Stumm)

Trotz dieser Schwierigkeiten freut sie sich, dass insgesamt 17 Vereine und Gruppen beim Aulendorfer Fest mitmachen. „Das ist das Besondere an dem Fest, dass die Vereine so präsent sind“, erklärt sie. „Wir sind stolz auf unsere Vereine und dankbar, dass sie sich so engagieren.“

Auf der Liste der teilnehmenden Vereine findet sich in diesem Jahr auch ein neuer Name. „Neu dazugekommen ist der Förderverein Rot-Weiß-Rad“, berichtet Krause. „Sie haben einen Bewirtungsstand vor dem Schloss.“ Ein Stand kam laut Krause noch recht kurzfristig dazu und zwar wird der Verein Junkers eine Bus-Bar am sogenannten Hexeneck unterhalb des Schlosses aufstellen. „Sie haben sich spontan dazu entschieden, worüber wir uns sehr freuen“, so die Fest-Organisatorin.

Auf diesen drei Bühnen gibt es Live-Musik

Neben den zahlreichen Ständen von Vereinen kommen beim Schlossfest auch Musikfans auf ihre Kosten. „Es gibt drei Musikbühnen“, sagt Krause. „Eine ist im Reithof gegenüber vom Schloss, da findet am Samstag um 14 Uhr auch die Eröffnung statt.“ Eine zweite Bühne wird im Schlossinnenhof aufgebaut. „Und es gibt eine Bühne im Schlossgarten. Die ist neu. Sie ersetzt quasi die Bühne am Hexeneck, die es bis 2019 gab.“

Um das musikalische Programm auf den drei Bühnen kümmern sich die Stadtkapelle (Schlossinnenhof) und lokale Gastronomen: die Schlossbrauerei zusammen mit dem Restaurant Engel (Reithof) und die Café-Bar (Schlossgarten). „Für alle drei Bühnen gibt es ein Musikzuschuss von der Stadt“, sagt Krause.

Für abwechslungsreiche Live-Musik ist demnach gesorgt. Doch auf dem Fest können Besucher noch mehr entdecken. „Ein Highlight ist der große Flohmarkt rund ums Schloss“, erklärt Krause. Der Markt verteilt sich auf die Hauptstraße, die Kolping- und die Bachstraße und dauert zwei Tage lang. „Etwa 300 Stände haben sich angemeldet. Der Flohmarkt ist immer sehr beliebt, auch über die Landkreis-Grenze hinaus.“

Weniger Anmeldungen für den Kinderflohmarkt

Etwas weniger Zuspruch als vor Corona bekommt hingegen der zweitägige Kinderflohmarkt. „Im Vergleich zu Vor-Corona ist bis jetzt eine geringe Zahl an Anmeldungen eingegangen“, berichtet Krause. „Das ist schade. Wir haben keine Ahnung, woran das liegen könnte.“

Vor zehn, 15 Jahren sei das noch der Flohmarkt schlechthin gewesen, erzählt die langjährige Fest-Organisatorin. Und auch 2019 waren die Anmeldezahlen noch wesentlich höher als in diesem Jahr. Der Kinderflohmarkt richtet sich, wie der Name schon andeutet, an Kinder. „Auf dem Markt können Kinder ihre Sachen verkaufen, es gibt keine Standgebühr, die Teilnahme ist kostenlos“, informiert Krause. „Auch die Sachen, die verkauft werden, sollten für Kinder sein.“

Ebenfalls an Kinder richten sich weitere Attraktionen auf dem Schlossfest. „Es gibt ein Marionetten- und ein Kindertheater im Hofgartensaal“, kündigt Krause an. Ein Zauberer tritt zudem am Sonntag um 16 Uhr im Schlossgarten auf. Für die jüngeren Festbesucher wird auch ein Ponyreiten am Eingang zum Stadtpark angeboten.

Geritten wird etwas abseits des Festes hoch in den Park. Am Eingang zum Hofgartenpark ist darüber hinaus ein Kinderspielepark mit Hüpfburg, Spielmobil und Ringcarbahn aufgebaut.

Neben diesen modernen Vergnügungen geht es im Hofgartenpark auch mittelalterlich zu. Denn dort schlagen Soldaten und Bauern ihr Lager auf, Gaukler unterhalten die Besucher mit Musik, Tanz und Jonglage. Ihre Geschicklichkeit können Kinder bei Spielen erproben, die der Mittelalterverein Malefizz anbietet.

Große Tombola mit 2500 Preisen

Ein Spaß für ältere und jüngere Festbesucher steht am Sonntag vor dem Schloss. „Die Jugendfeuerwehr baut ihre Original Aulendorfer Tunkmaschine auf“, meint Krause schmunzelnd. Die Maschine besteht aus einem großen halben Fass, das mit Wasser gefüllt ist. Über dem Fass ist ein Thron. „Dort saß früher die lokale Prominenz, aber jetzt nicht mehr“, erläutert sie.

„Dennoch ist die Tunk-Maschine ein Besucher-Magnet.“ Denn wer möchte, kann Bälle auf eine Zielscheibe werfen. Trifft man ins Schwarze, rutscht die Person auf dem Thron ins Wasser. Was auch sehr beliebt sei, sei die große Tombola der Schussentäler Schalmeien im Schloss, so Krause. „Es gibt 2500 Preise zu gewinnen.“ Die Ausstellung „Faszination Kristalle“ im Schloss ist hingegen geschlossen.

Während der Festtage wird ein Teil des Aulendorfer Schlosses von der Polizei genutzt. „Im Marmorsaal und im Waffengang ist die Polizei stationiert“, sagt Krause. Das Deutsche Rote Kreuz ist wiederum hinter der Schlossbrauerei positioniert und hat von da aus die Gesundheit der Festbesucher im Blick.

Wechsel in der Organisation

Für Susanne Krause wird das 42. Schloss- und Kinderfest das letzte in ihrer Funktion als Organisatorin sein. Der Grund dafür ist ihr Wechsel innerhalb der Aulendorfer Verwaltung vom Tourismusbereich ins Vorzimmer des Bürgermeisters. Die Organisation des Festes wird daher im nächsten Jahr Kämmerin Silke Johler mit ihrem Team übernehmen. Krause sieht den Wechsel in der Organisation positiv: „So kommen neue Ideen, neuer Input und neue Gedanken rein.“