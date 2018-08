Aulendorfer Schlossfest gestartet

Bei strahlendem Sonnenschein ist am Samstagnachmittag das 40. Aulendorfer Schloss- und Kinderfest eröffnet worden. Zum obligatorischen Fassanstich waren einige Besucher in den Reithof gekommen, andere waren indes bereits fleißig am Stöbern auf dem Flohmarkt.

Kaum angesetzt, lief das eigens fürs Schlossfest gebraute Festbier: bei seiner zehnten Eröffnung des Fest, ließ Bürgermeister Matthias Burth Routine beim Fassanstich erkennen. Und auch das Bierfass hatte seine Anreise offenbar unbeschadet überstanden, hatten die Hela-Freunde Aulendorf es heuer doch in einem kleinen Zug auf einem Hela-Traktor gezogenen Anhänger angeliefert.

Hofgarten neu belebt

Lautstart begleitet von Fanfarenzug und der Stadtkapelle, die auch den Fassanstich auf der Bühne im Reithof musikalisch untermalten. Burth begrüßte die Gäste, lobte die Vereine und Gruppen, die jedes Jahr für das „gute Flair“ auf dem Fest sorgen und dankte allen Beteiligten.

Zwei Tage lang feiert die Stadt nun ihr Schlossfest, bei dem neben einem großen Flohmarkt an beiden Tagen auch allerhand musikalisches und kulinarisches Rahmenprogramm geboten ist. Im vergangenen Sommer hatte die Stadt den Hofgarten mit mittelalterlichem Lagerleben belebt, das auch heuer wieder stattfindet. Neben den mittelalterlichen Spielen zog es die kleinen Festbesucher auch in den Spielepark und aufs Bungeetrampolin.