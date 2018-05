Aulendorfer Schüler glänzen bei Mathe-Wettbewerb

67 Schüler aus den dritten und vierten Klassen der Grundschule Aulendorf haben beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik mitgemacht. Einen Preis der Kategorie „Dritter Platz“ erreichte Liesel Messner, teilt die Grundschule mit.

Den Preis für den Kängurusprung der Schule – höchste Anzahl an richtig gelösten Aufgaben in Folge – erhielt Jonas Vogl. Einige Wochen zuvor nahmen zwanzig Schüler der vierten Klassen, aufgeteilt auf fünf Teams, am internationalen Mathematik Teamwettbewerb „Bolyai“ teil. Die beste Gruppe - mit Amelie Angele, Justin Matiebe, Mara Schenk und Oleksandr Taran – erreichte den zehnten Platz in der Gruppe „Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.