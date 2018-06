Aulendorfer sammeln Ideen zur Stadtentwicklung

Wie sieht Aulendorf in zehn Jahren aus? Wo wurde gebaut, wo kaufen Aulendorfer ein, wie steht es um altersfreundliche Fußwege, wie um das kulturelle Angebot? Um eine Vorstellung davon zu bekommen und Verwaltung und Gemeinderat eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, lässt die Stadt ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Isek) erarbeiten. Eine Arbeitsgemeinschaft aus dem Büro Neulandplus und den Architektenbüros Kasten und Rudi Bucher ist mit der Ausarbeitung des Konzepts beauftragt. Wichtiger Bestandteil der Projekts ist die Beteiligung Aulendorfer Bürger. Am Dienstagabend hat sich nun der erste Bürger-Arbeitskreis getroffen und sich dem Thema „Stadtgestaltung Aulendorf“ gewidmet – und der Frage: Wie geht eigentlich Workshop?

Vorabinformation fehlt

Im Musiksaal im Aulendorfer Schulzentrum herrschte ersteinmal eine Ruhe, wie sie sich so mancher Klassenlehrer wohl wünschen würde. Es war mücksmäuschenstill, als Architekt Rudi Bucher die Analyseergebnisse mit städtebaulichen Stärken und Schwächen sowie Handlungsfelder vorstellte. Rund 20 Aulendorfer saßen in U-Form an kleinen Tischen und lauschten. Die anschließende Beteiligungsrunde begann dann allerdings prompt mit Kritik: Es sei schwierig, jetzt spontan etwas dazu sagen zu sollen, warum man die Unterlagen denn nicht vorab bekommen habe, bemängelte ein Teilnehmer. Und so versuchte die Teilnehmer auch eine halbe Stunde nach Beginn noch herauszufinden, was der Abend bringen sollte und wie der „Workshop“ gedacht war. Erst als Bucher und Antonia Kasten, die den Arbeitskreis leiteten, betonten, dass es lediglich darum gehe, Ideen zu sammeln, die im nächsten Workshop ausgearbeitet werden sollen, nahm der Abend Fahrt auf.

Ein Teilnehmer thematisierte die Bachstraße und den Mühlbach. Es sei schade, dass der Bach nicht offen geführt werde. Auch die Gestaltung der Hauptstraße warf die Gruppe auf und sprach Tempokontrollen und durchgängiges Tempo 20 wie in Bad Schussenried an. Eine Radfahrerin meldete sich zu Wort und gab zu Bedenken, dass die Gestaltung der Straße fahrradfreundlich sein müsse. Ausführlich diskutierten die Teilnehmer zur Gestaltung des Schlossplatzes und darüber, wie der Zugang zum Stadtpark gestaltet werden könne. „Historisch betrachtet, wäre ein begründet Reiterhof der Zugang zum Park“, legte Michael Osdoba vom Geschichtsverein Traditio dar und stieß damit die Idee eines autofreien Reiterhofs an. Er äußerte zudem den Wunsch, Schloss, Kirche und den Hofgarten wieder als zusammengehöriges Ensemble kenntlich zu machen.

Eine weitere Teilnehmerin richtete den Blick in Richtung Bahnhof. „Ich könnte mir auf dem ehemaligen Kornhausgrundstück einen grünen Flecken vorstellen“, sagte sie und erinnerte daran, dass es in vielen anderen Städten kleine Parkanlagen in Bahnhofsnähe gebe. Auch die fehlende Toilette und Barrierefreiheit am Bahnhof wurde angesprochen.

Nächstes Mal wird gezeichnet

Es sei „erfreulich, dass das, was wir an Stärken und Schwächen vorgetragen haben, auch die Teilnehmer beschäftigt hat und Anregungen kamen“, zeigt sich Antonia Kasten auf SZ-Nachfrage zufrieden mit dem ersten Arbeitskreistreffen und hofft, dass auch die anderen Workshops so gut besucht sein werden. Die Ergebnisse des Abend werden in einem Protokoll festgehalten und an die Teilnehmer geschickt. Bei einem weiteren Treffen dieses Arbeitskreises am 9. Juni sollen sich Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Aspekten bilden und konkrete, auch zeichnerische, Vorschläge ausarbeiten.

Für Isek sind weitere Arbeitskreise mit folgenden Schwerpunktthemen geplant: Flächenentwicklung, seniorengerechtes Aulendorf, Bürgerengagement und Tourismus. Eine Anmeldung zu den Terminen ist nicht nötig, aber erwünscht per E-Mail an andrea.koch@aulendorf.de oder telefonisch 07525/934101. Die genauen Termine, weitere Hintergrundinformationen und Protokolle gibt es auf der Homepage der Stadt unter

www.aulendorf.de