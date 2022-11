Aulendorfer sammeln für bedürftige Menschen in ihrer Stadt

„Wenn die Päckchen verteilt werden, ist das wie vorgezogene Weihnachten“, strahlt Silvia Kellinger vom Aktionskreis HGV (Handels- und Gewerbeverein), der die Hilfsaktion „Aulendorfer für Aulendorfer“ organisiert. Diese Initiative findet 2022 zum 17. Mal statt. „Das zeigt, dass es in Aulendorf eine große Bereitschaft zum Geben und Helfen gibt. Die Päckchen kommen bei den Menschen in unserer Stadt an und so verbindet die Aktion uns miteinander“, meint Christiane Pickel-Pepe.

Wie man helfen kann

Jeder kann mitmachen, es ist ganz einfach. Die Spendenaktion läuft vom 21. bis 26. November. Haltbare Lebensmittel und Drogeriewaren werden in Taschen oder Kartons gepackt und beim Schuhhaus Weber, Modehaus Scheffold oder im Gemeindehaus St. Martin abgegeben. Auch Schulen und Kindergärten beteiligen sich an der Initiative. Die Schulen bringen die Päckchen teilweise selbst zum Gemeindehaus, teilweise holt das Organisationsteam die Spenden bei ihnen ab.

Die Verbindung zwischen den Schulen und dem Projekt ist seit Jahren eng, wie Silvia Kellinger berichtet. Sie hat zu den Schulsekretärinnen Kontakt gesucht, weil sie spürte, dass sie so auf unaufdringliche und diskrete Weise Hilfe für Familien geben konnte, die eher in „versteckter Armut“ leben. Dass es allen Familien möglich ist, an Weihnachten noch so viel übrig zu haben, dass sie den Kindern noch kleine Geschenke machen können – gerade darum geht es. „Wir wollen, dass alle Kinder Weihnachtsfreude erleben“, bringt Christiane Pickel-Pepe es auf den Punkt.

Für wen die Spenden gesammelt werden

Anonymität, Feingefühl und ganz viel ehrenamtliches Engagement sind tragende Säulen des Erfolgs von „Aulendorfer für Aulendorfer“. Dass die Hilfe bei Aulendorfer Menschen in Not ankommt, ist garantiert. Dafür sorgen ein gut funktionierendes Netzwerk an Kontakten und die jahrelange Erfahrung der Helferinnen und Helfer. Christa Näßler von der Nachbarschaftshilfe weiß, dass es auch in Aulendorf viele ältere Menschen gibt, die eine kleine Rente beziehen. In diesem Jahr wird es für viele besonders kritisch, wenn Energiekosten und Lebensmittelpreise explodieren. Gerade deshalb hofft der Aktionskreis auf eine große Welle der Hilfsbereitschaft in diesem Jahr.

Das Ehepaar Näßler ist auf jeden Fall für eine Paketflut gerüstet. Sie sind seit Jahren geübt im Sortieren der Waren und packen für die Empfänger individuell die Pakete, wie sie gebraucht werden. „Ein älterer, alleinstehender Herr braucht ja schließlich etwas anderes als eine fünfköpfige Familie“, so Christa Näßler. Die Arbeit scheuen die Helfer nicht. „Wir haben es noch nie bereut“, sind sich alle einig. „Gänsehautmomente“ gebe es immer wieder. So erzählen sie von einem Familienvater, der im letzten Jahr ein Paket mit folgenden Worten vorbeigebracht hat: „Früher hab‘ ich das Päckchen selbst bekommen und heute geht es uns besser und wir können euch ein Paket spenden!“ Christa Näßler berichtet auch von einem, der seit Jahren nicht mehr in Aulendorf wohnt und trotzdem noch in treuer Verbundenheit jedes Jahr für die Aktion Geld spendet.

„Es ist gelebte Solidarität“

„Es ist gelebte Solidarität“, meint Diakon Willy Schillinger. „In diesem Jahr brauchen viele auch Geldunterstützung von uns, weil die Strom- oder Gasrechnung am Jahresende ein Riesenproblem wird. Da rückt die Bedürftigkeit mehr in die Mitte der Gesellschaft. Das ist in Aulendorf so wie im ganzen Land.“ Wer Geld spenden möchte, kann sich direkt an die Organisatoren der Aktion oder an die Katholische Kirchengemeinde St. Martin wenden. Hier wird der Name zum Programm: Sankt Martin teilt seinen Mantel und die Aulendorfer teilen miteinander und rücken gleichzeitig enger zusammen.