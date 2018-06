Aulendorfer sammeln für Aulendorfer.

Die Initiative „Aulendorfer für Aulendorfer“ hat auch in diesem Jahr wieder zur Hilfe für bedürftige Menschen in der Stadt aufgerufen. Wie die Organisatoren mitteilen, sind diesem Spendenaufruf bereits etliche Aulendorfer gefolgt. Die Aktion läuft noch bis Samstag, 29. November, und es besteht die Möglichkeit, in den teilnehmenden Geschäften, Kindergärten und Schulen, haltbare Lebensmittel und Drogerie-Artikel abzugeben. Im Bild übergeben Kinder des eveangelischen Kindergartens ihre Spenden an Christa Näßler von der Caritas Aulendorf, im katholischen Gemeindehaus. Die Anzahl der bedürftigen Aulendorfer hat in und um Aulendorf in diesem Jahr zugenommen und somit sind Lebensmittelspenden in diesem Jahr noch dringlicher, berichten die Organisatoren. Es handelt sich um eine Initiative des Handels- und Gewerbevereins, der Cariatias und der evangelischen Kirche. Foto: Privat