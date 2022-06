Aulendorfer Sängerbund lädt zur „Einsteiger-Singstunde“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Natürlich ist jeder Tag ein guter Tag, um mit dem aktiven und bewussten Singen zu beginnen. Aber manche Tage eignen sich in besonderer Weise und hierfür hat sich der örtliche Männerchor, also der Sängerbund Aulendorf, etwas ausgedacht. Am 30. Juni findet die erste „Einsteiger-Singstunde“ statt. Um 19.30 Uhr geht es in der Grundschule (Altbau, Eingang Schulstraße) los und es sind Lieder im Programm, die schnell ins Ohr gehen und gute Laune verbreiten. Die abschließende Einkehr ist keine Pflicht – sie wird aber gerne angenommen und sorgt dafür, dass neben dem Singen auch die Geselligkeit und die Gemeinschaft gepflegt wird.

Um diese Botschaft zu verbreiten, fand am 23. Juni zum ersten Mal eine Marktaktion statt, an der sich neben Vorstand und Dirigent auch die langjährigen Sänger Hans König und Wolfgang Bartel beteiligten.

Wer also Lust hat, unseren Männerchor zu verstärken, kann sich jederzeit melden und einfach zu den Proben erscheinen – immer donnerstags ab 19.30 Uhr in der Grundschule. Aber am 30. Juni sind wir hierfür vorbereitet, rollen den roten Teppich aus und stellen unser Programm darauf ein. Wir freuen uns auf Sie!