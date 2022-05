Aulendorfer Rat diskutiert sechs Bebauungspläne

Die kommende Sitzung des Aulendorfer Gemeinderats am Montag, 23. Mai, um 18 Uhr im Aulendorfer Ratssaal steht ganz im Zeichen des Bauens. Nicht weniger als sechs Bebauungspläne stehen auf der Tagesordnung: „Langwegesch, zweite Änderung“, „Ehemaliger Schießstand“, „Laurenbühl, erste Änderung“, „Hofgarten, vierte Änderung“, „Vitahotel“ und „PV-Park Hasengärtlestraße“.

In der Sitzung geht es auch um die Gesundheitsversorgung in Aulendorf

Zudem beschäftigt sich der Rat mit einem weiteren wichtigen Thema, und zwar der Gesundheitsversorgung in der Stadt. So soll in Aulendorf ein sogenanntes Primärversorgungsnetzwerk eingerichtet werden. In diesem sollen Patienten beraten und ihre weitere Versorgung durch Therapeuten, Fachärzte, ambulante Pflegedienste oder stationäre Pflegeeinrichtungen organisiert werden. Die Stadtverwaltung schlägt vor, dafür eigene Räume einzurichten und insgesamt vier Arbeitsplätze zu schaffen. Für das Projekt könnte es einen Zuschuss vom Land geben.

Schulsozialarbeit soll aufgestockt werden

Darüber hinaus geht es am Montag um die Einbeziehungssatzung Tannhausen und die Erhöhung des Beschäftigungsumfangs bei der Schulsozialarbeit an der Grundschule Aulendorf. Auch der Sicherheitsbericht 2021 wird vorgestellt. Einwohner können am Anfang der Sitzung Fragen stellen.