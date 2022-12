Aulendorfer Rat beschäftigt sich mit Baugebiet Buchwald

Mit gleich zwei interessanten Bebauungsplänen beschäftigt sich der Aulendorfer Rat in seiner Sitzung am Montag, 5. Dezember, ab 18 Uhr im Aulendorfer Ratssaal. Zum einen geht es um den Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaik Wannenberg“. Wie berichtet, soll westlich von Aulendorf ein großer Solarpark gebaut werden. Dabei geht es um eine Gesamtfläche von rund 57 Hektar. In der Sitzung soll der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst sowie der Flächennutzungsplan geändert werden. Darüber hinaus steht auch das umstrittene Baugebiet Buchwald auf der Tagesordnung. Die Verwaltung schlägt dem Gremium vor, den Aufstellungsbeschluss vom 25. November 2019 aufzuheben und einen neuen zu fassen.

Weitere Tagesordnungspunkte sind die Neufassung der Polizeilichen Umweltschutz-Verordnung und die Umsetzung der PV-Anlage auf dem neuen Grundschul-Anbau.