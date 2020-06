Aulendorfer plant einen „Schussenradweg“

Geplante Etappen, gesteckte Ziele:

Der Schussenradweg führt von der Quelle in der Nähe des Federsees über Aulendorf bis zur Schussenmündung bei Eriskirch am Bodensee. Länge: 61 Kilometer. Höhenmeter: 270 in Richtung Bodensee. Ziele: Herstellung einer ADFC-Qualitätsradroute (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub). Flussnahe Streckenführung entlang der Schussen ohne unnötige Umwege und Anstiege inklusive durchgängiges Beschilderungskonzept nach FGSV-Standard (Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) inklusive Rastplatz und Ladestationen. Streckenoptimierung für Berufspendler inkludieren. Naturerlebnis „Fluss“ kann durch weitere Zugangspunkte lokal optimiert werden. Transportangebot in Verbindung mit Rad/Zug Angeboten.

Etappe 1: Schussenursprung Bad Schussenried - Kürnbach - Aulendorf

Etappe 2: Aulendorf - Rugetsweiler - Zollenreute - Durlesbach

Etappe 3: Durlesbach - Mochenwangen - Niederbiegen

Etappe 4: Niederbiegen - Berg- Ravensburg - Oberzell

Etappe 5: Oberzell - Hasenwinkel - Meckenbeuren

Etappe 6: Meckenbeuren-Eriskirch (kik)