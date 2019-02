Aulendorfer Ortsfasnet steht in den Startlöchern

Viel Frohsinn und Brauchtum, darauf hoffen die Aulendorfer Narren auch für die diesjährige Ortsfasnet. Mit Hexenball und neuer Band beim Kehraus gibt es aber auch ein paar Neuheiten. Außerdem blickt die Narrenzunft schon in Richtung Landschaftstreffen 2021 voraus.

Eingeleitet wird die Hochfasnet am Mittwoch, 27. Februar – ab 14 Uhr beim Kinderball in der Stadthalle – mit der Maskenbeschwörung am Hexeneck unterhalb des Schlosses ab 19 Uhr. Nach den Klängen des Narrenmarsches durch die Stadtkapelle, dem Tanz ums Feuer, bewegt sich die närrische Gesellschaft auf den Platz vor dem Schloss, wo sich Bürgermeister Matthias Burth den Narren beugen muss. Vier musikalische Vereine – Stadtkapelle, Fanfarenzug, Schussentäler Schalmeien und die Otterswanger Spots – treffen sich beim Sternmarsch auf dem Schlossplatz.

Narrenbaumstellen am Gumpigen

Am folgenden „Gumpigen Donnerstag“ wird ganztägig buntes Treiben auf den Straßen erwartet. Die Schüler in Grundschule und Schulzentrum werden ab 9.40 Uhr befreit. Die Zimmermannsgilde ist anschließend beim Narrenbaumstellen am Schlossplatz gefordert. In den vergangenen Jahren hatte sich das närrische Volk etwas rar gemacht beim Narrenbaumstellen, entsprechend hofft Florian Angele, stellvertretender Zunftmeister, dass viele Mäschkerla zum Baumstellen kommen, „damit wieder mehr los ist auf der Gass’“. Ab 14 Uhr startet dann der bunte Kindernarrensprung mit vielen Clowns, Ulkgruppen und Mäschkerle. Die Stadthalle ist nach dem Umzug zum Narrentreff geöffnet.

Am Freitagabend gibt es erstmals einen Hexenball in der Stadthalle. Hoch her geht es am Fasnetssonntag, 3. März. Der Tag startet um 9 Uhr mit der Narrenmesse, um 14 Uhr startet der Große Narrensprung mit anschließendem Hock in der Stadthalle.

Mit dem Hemdglonkerumzug (18 Uhr) und dem Narrenbaumfällen (19 Uhr) verabschieden die Aulendorfer am Dienstag, 5. März die Fasnet, die in der Stadthalle mit der Rückgabe der Amts- und Schlüsselgewalt und der Verbannung der Masken in der Nacht ihren Abschluss findet. Zum Abschluss spielt heuer beim Kehraus eine neue Band, nachdem „Lollypop“ im Vorjahr ihren Abschied gab.

„Celebrate“ sind am Fasnetsdienstag ab 20 Uhr in der Stadthalle zu hören. Die Suche gestaltete sich nicht ganz einfach. „Wir sind froh, überhaupt eine Band zu haben, die diese Musik macht. Eine Aulendorfer Band wäre uns vielleicht näher gewesen, aber es gibt keine“, sagt Angele. Viele Bands würden mehr Lederhosen-Sound machen und weniger klassische Tanz- und Partymusik. Über persönliche Kontakte sei man schließlich auf „Celebrate“ aufmerksam geworden. „Celebrate“ ist laut Homepage der Band in Bad Schussenried angesiedelt und fand sich vor ein paar Jahren als Musikprojekt zusammen. Sie spielen auf Hochzeiten und anderen Veranstaltungen im süddeutschen Raum und in der Schweiz.

Direkt nach der diesjährigen Fasnet wird die Narrenzunft Aulendorf für das Landschaftstreffen 2021 Vollgas geben. „Es ist beantragt und genehmigt“, teilt Zunftmeister Rolf Reitzel mit, der „große Rahmen“ stehe auch bereits, sechs Arbeitsgruppen sind für unterschiedliche Bereiche gegründet worden. Am 30. und 31. Januar wird Aulendorf dann zur Narrenhochburg werden.