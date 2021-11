Aulendorfer Narrenzunft plant eine „normale Fasnet“

Übrigens: Beim närrischen Frühschoppen am 11.11. im Ritterkeller im Gasthaus Rad, bei dem auch der Burggraf, der Zeremonienmeister und die Hofnarren inthronisiert werden, wird nicht der Beginn der Fasnet gefeiert (diese beginnt auch in Aulendorf an Dreikönig), sondern neben der närrischen Zahlenfolge vier mal elf auch der Geburtstag der Aulendorfer Narrenzunft. Denn: Am 11.11.1949 wurde die Zunft als Verein gegründet. Aufgrund der Warnstufe des Landes gilt die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene).