Aulendorfer Narrenmesse am Fasnetssonntag

Die Narrenmesse in Aulendorf beginnt am Fasnetssonntag, 14. Februar, um 9.01 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin. Allerdings ist die Teilnahme nur unter Einhaltung der Hygienebestimmungen und voriger Anmeldung möglich, wie die Narrenzunft Aulendorf weiter mitteilt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeformulare liegen in der Pfarrkirche beim Bücherstand aus und können bis spätestens Mittwoch, 10. Februar, in den Briefkasten des Katholischen Pfarrbüros eingeworfen werden.