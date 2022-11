Spielen, knobeln und zocken: Das planen Eckhexen und Co

Mit dem 11.11. nähert sich für das närrische Volk wieder eine nicht nur wichtige, sondern auch herbeigesehnte Zeit des Jahres. In Aulendorf findet traditionell am Freitag, 11. November, der Martini-Frühschoppen um 11.11 Uhr im Ritterkeller des Gasthauses Rad statt. Neben der Inthronisierung von Burggraf, Zeremonienmeister und Hofnarr wird auch das Fasnetsmotto bekannt gegeben.

Das ist in diesem Jahr für Aulendorfer Fasnetsfreunde allerdings kein so großes Geheimnis. Nach zwei Saisons unter Corona-Einschränkungen steuert die diesjährige fünfte Jahreszeit derweil auf relativ beruhigte Bedingungen zu. Sehr zur Freude von Zunftmeister Florian Angele. „Wir planen bisher mit einer ganz normalen Fasnet und freuen uns darauf.“

Ab ins Spieleland

Das Fasnetsmotto, das beim Martini-Frühschoppen offiziell verkündet werden wird, hat der Zunftmeister bereits verraten: „Alles spielt, knobelt, zockt und fangt im Aulendorfer Spieleland.“ Das ist in diesem Fall kein gehütetes Mysterium, denn das Motto wurde bereits für die vergangene Fasnet ausgerufen.

Allerdings fanden wegen der Pandemie „nur“ die traditionellen Fasnetsbräuche wie beispielsweise das Häsrichten oder die Maskenbeschwörung am Hexeneck statt. Motto- und Hallenveranstaltungen oder ein Narrensprung mussten coronabedingt erneut ausfallen und es gab also keine Möglichkeiten für Ulkgruppen und andere Fasnetsfreunde, das Spiele-Motto zu leben und zu präsentieren.

„Viele hatten ja schon angefangen zu basteln. Es wäre doch schade, wenn es nun schon wieder ein ganz neues Motto geben würde und man das alles nicht mehr brauchen kann“, begründet Angele die Wiederholung des Mottos.

Zunft plant mit einer „normalen“ Fasnet

Was die Planungen für die Fasnet in Aulendorf anbelangt, freut sich Angele, dass es diesbezüglich aktuell keine Corona-Auflagen gebe. „Wir planen also mit dem üblichen Programm, falls es doch noch Änderungen geben sollte, werden wir die Planungen spontan angleichen.“

Kurzer Rückblick: 2021 gab es eine Online-Fasnet und 2022 eine Fasnet mit den Brauchtumsveranstaltungen und einer Hausfasnet. „Die vergangene Fasnet war ja schon recht normal wieder, aber halt ohne Sprünge und ohne Ballveranstaltungen in der Halle. Das soll dieses Jahr alles wieder dabei sein“, so Angele.

Er betont rückblickend:

„Das war im vergangenen Jahr schon ein ständiger Eiertanz mit all den permanent geänderten Rahmenbedingungen und Regeln, das hat Energie gekostet.“ Zunftmeister Florian Angele

So sei es nicht schwer, eine normale Fasnet zu planen, eine Fasnet unter wechselhaften Corona-Bedingungen zu organisieren hingegen schon.

Stadthalle ist frei für Veranstaltungen

Da die Stadthalle in Aulendorf nicht von Flüchtlingen belegt ist wie es andernorts teilweise der Fall ist, können nach aktuellem Stand auch alle Fasnetsveranstaltungen dort stattfinden, wie Angele ausführt. Einen Zunftball mit 700 Besuchern woandershin zu verlegen wäre schwierig, wie der Zunftmeister erklärt.

Übrigens: Zum Auftakt wird beim Martini-Frühschoppen nicht der Beginn der Fasnet gefeiert (diese beginnt erst an Dreikönig), sondern neben der närrischen Zahlenfolge viermal elf auch der Geburtstag der Aulendorfer Narrenzunft. Am 11.11.1949 wurde die Zunft als Verein gegründet und hat also in diesem Jahr 73. Geburtstag.