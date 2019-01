Aulendorfer Nachwuchs spielt starke Vorrunde

Die Tischtennisjugend der SG Aulendorf zeigt sich bislang in dieser Saison in sehr starker Form. Mit acht Jugendmannschaften ist die SGA nicht nur der größte Verein im Tischtennisbezirk Allgäu/Bodensee, auch die Leistungen der Aulendorfer Mannschaften waren sehr beachtlich. Die Mädchenmannschaft steht in der höchsten Jugendliga Württembergs auf Platz zwei, die Mädchen II wurden Herbstmeister in der höchsten Liga im Bezirk.

Die SGA-Jungen toppten dies noch: Die erste Mannschaft wurde Herbstmeister in der zweithöchsten Liga im Land, die zweite und dritte Mannschaft wurde jeweils Herbstmeister. Nur die vierte Jungenmannschaft musste in ihrer Liga mit dem zweiten Platz nach der Hinrunde zufrieden sein. Ein Rückblick auf die drei Topmannschaften im SGA-Nachwuchsbereich.

Mädchen-Verbandsklasse, 2. Platz: Die Mannschaft der Mädchen trug ihre Partien in der Verbandsklasse Süd aus. Zu Beginn der Saison war Platz zwei als Ziel ausgegeben worden. Zum Ende der Vorrunde stand dieser Platz den Mädchen auch gut zu Gesicht. Nur gegen die favorisierte Mannschaft aus Untergröningen verloren die Aulendorferinnen mit 4:6. Sollte Rang zwei gehalten werden, wäre die Qualifikation zu den württembergischen Mannschaftsmeisterschaften geschafft. Fünf Spielerinnen kamen bei der SGA in der Hinserie zum Einsatz. Nadine Blaser blieb im hinteren Paarkreuz ohne Niederlage. Anja Egeler kassierte im vorderen und hinteren Paarkreuz nur eine Niederlage. Auch Hedi Hegedüs, Natalie Blaser und Isabelle Thierer wussten zu überzeugen. Bei positivem Rückrundenverlauf und dem Erreichen des zweiten Tabellenplatzes gäbe es am Saisonende mit dem bereits feststehenden Final-Four (Pokalendrunde) und der württembergischen Mannschaftsmeisterschaft dann noch zwei Schmankerl für die erste Aulendorfer Mädchenmannschaft.

Jungen-Landesklasse, 1. Platz: Die Bilanz der Jungs fiel ebenfalls äußerst positiv aus. Die erste Mannschaft schlug sich in der Landesklasse sehr gut. Vor der Runde war das Ziel obere Tabellenhälfte anvisiert worden. Zur Halbzeit liegt Aulendorf sogar auf Platz eins, punktgleich mit der TG Biberach. Für Spannung ist also gesorgt, zumal auch die Jungenmannschaft des amtierenden deutschen Pokalsiegers TTF Ochsenhausen nur einen Punkt hinter dem Führungsduo liegt. Alle Aulendorfer Spieler brachten Topleistungen. Daniel Jurow kassierte im vorderen Paarkreuz nur zwei Niederlagen, Sören Laichinger spielte erstmals in der Landesklasse vorne und kommt immer besser zurecht. Benedikt Schmotz brachte es sogar auf eine 10:0-Bilanz, Marvin Kösler verlor nur ein Spiel. Es bleibt also spannend, wer in dieser Klasse das Rennen um den Aufstieg macht.

Mädchen-Bezirksliga, 1. Platz: Die Mannschaft der Mädchen II dominierte die Bezirksliga ohne Punktverlust. Aulendorf II gewann bisher alle Spiele. Das knappste Ergebnis gab es mit 6:3 gegen die SG Aulendorf III. Der erste Tabellenplatz zum Ende der Saison war das Ziel – und bleibt es auch, auch wenn eine Spielerin den Verein verlassen hat. Alle Spielerinnen wiesen in der Vorrunde positive Bilanzen auf. Zu den etablierten Kräften Isabelle Thierer, Annika Huber und Nadja Hermann kommen Sarah Huber und Leni Fink hinzu. Sollte Platz eins gehalten werden, wäre ein Aufstieg in die Landesliga drin. Der härteste Verfolger ist wohl Deuchelried.