Aulendorfer Nachwuchs überzeugt

22 der 160 Teilnehmer bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend in Bad Wurzach hat die Tischtennisabteilung der SG Aulendorf gestellt. Sechs Bezirksmeistertitel im Einzel und drei im Doppel feierten die SGA-Talente. Fünf zweite Plätze und sechsmal Platz drei rundeten das starke Ergebnis der Aulendorfer ab. Die SGA war damit mit großem Vorsprung der erfolgreichste Verein.

Kim Thaler gewann den Titel in der U12, ohne einen Satz abzugeben. Isabelle Spieß holte sich den Titel in der U14. Ohne Niederlage und mit nur zwei verlorenen Sätzen setzte sie sich durch. In der U15 gewann Nadine Blaser den Bezirksmeistertitel. Die U18-Kategorie war stark besetzt. Im Viertelfinale standen vier Spielerinnen der SGA. Während sich Natalie Blaser sich der starken Annika Netzer vom SV Deuchelried beugen musste und auch Isabelle Thierer verlor, zogen Hedi Hegedüs und Anja Egeler ins Halbfinale ein. Dort gab es ein Vereinsduell, das Hedi Hegedüs in fünf Sätzen gewann. Im Finale unterlag sie dann aber Netzer vom SV Deuchelried mit 1:3.

Mattis Stegmaier spielte in der U12 ein starkes Turnier und wurde etwas überraschend Bezirksmeister. Platz sechs ging an Maximilian Köhler. Bis ins Viertelfinale kam Kevin Rapsch bei der U13, bevor er knapp auschied. Janosch Merk drang bis ins Finale vor, verlor dort aber glatt gegen einen Bad Wurzacher. Maurice Maier schaffte es in der U14 bis ins Viertelfinale und wurde somit Fünfter.

Drei der vier Halbfinalisten stellte die SGA in der B-Kategorie der U18. Jakob Gebele spielte gegen Benedikt Schmotz und unterlag in vier Sätzen. Marvin Kösler gewann sein Halbfinale und komplettierte das vereinsinterne Duell. Marvin Kösler sicherte sich den Bezirksmeistertitel sichern, nachdem er die Sätze zwei und drei des Viersatzmatches in der Verlängerung gewonnen hatte. In der A-Kategorie der U18 qualifizierten sich nach den Gruppenspielen Daniel Jurow und Paolo Petrino für das Halbfinale und trafen dort aufeinander. Daniel Jurow hatte das bessere Händchen und gewann mit 3:1. Im Finale ließ der Aulendorfer eine weitere Topleistung folgen und sicherte sich den Bezirksmeistertitel in der Königsklasse der Jungen.

Im Doppelfinale der U15 standen drei Spielerinnen aus Aulendorf an der Platte. Isabelle Spieß/Kim Thaler setzten sich gegen Nadine Blaser/Nadine Huber (Leutkirch) durch. Im Doppel-Halbfinale der U18 waren zwei Doppelpaarungen der SGA vertreten. Die Geschwister Natalie und Nadine Blaser unterlagen Hedi Hegedüs/Anja Egeler. Im Finale verloren die Aulendorferinnen dann ihren Gegnerinnen in drei Sätzen. Ganz souverän gewannen Daniel Jurow und Paolo Petrino die Doppel-Konkurrenz der U18.

Auch die U18-Kategorie im Mixed war fest in Aulendorfer Hand. Allein drei Doppelpaarungen stellte die SGA hier im Halbfinale. Hedi Hegedüs setzte sich mit ihrem Doppelpartner Marvin Kösler durch und sicherte sich somit doch noch einen Titel in Bad Wurzach.