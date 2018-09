Aulendorfer Musiknacht ein voller Erfolg

Die Aulendorfer Musiknacht am Samstag hat wieder Besucher angelockt. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Sieben anstatt wie bisher sechs Lokalitäten beteiligten sich an der erfolgreichen Aktion.

Neu hinzugekommen war diesmal das Gasthaus „Zum Hasen“. Manuel Weilekes der zusammen mit seinem Bruder Matthias seit ziemlich genau einem Jahr den Hasen führt, zeigte sich begeistert von der Aktion. Mit dem unplugged Rock von „Daniel Spöker“ haben die beiden auch einen tollen Geschmack bewiesen. Spöker, der neben seinen Solo-Auftritten noch in der Band „TripleB“ spielt, konnte durch seine tolle Stimme und sehr gute und abwechslungsreiche Musikwahl begeistern. Bei seiner Interpretation von „Lady in black“ (im Original von „Uriah Heep“) sangen die zahlreichen Gäste begeistert mit. Ungezwungen, vielseitig und für Jedermann – wie das Motto des Hasen, so war auch der Abend in der heimeligen Atmosphäre. Die „Weilekes“ waren sehr zufrieden und die Gäste auch.

An der Straße vorm Heuboda klang verlockend der Cover-Rock von der Ravensburger Band „Hirschgehege“, die Gabi Maucher an Land gezogen hatte.

So unterschiedlich wie die Lokalitäten, so bunt soll auch das Programm der Musiknacht sein, war das Motto der teilnehmenden Wirte – und das wurde mehr als erfüllt. Mit dem einmaligen Eintrittspreis von zehn Euro konnten sich die Gäste ab 20 Uhr alle sieben Musikstile anhören, sofern die Zeit reichte, da bei den tollen Bands der Absprung oft nicht leicht war.

Publikumsmagnet „King Ralf“ aus Daugendorf trat nicht zum ersten Mal mit Akustikrock der 80er-Jahre im Engel Diner auf. Faszinierend spielte er seine Version von „Locomotive Breath“ von Jethro Tull. Seine eindrucksvolle Stimme war einer der Gründe, warum Petra Bopp aus Grünkraut und Birgit Sachße aus Brochenzell nach Aulendorf kamen. Zuvor waren sie noch im Hasen, wo sie eine Kleinigkeit gegessen hatten, bevor sie weiterzogen zum Heuboden. Damit erfüllten die zwei genau die Intension, die gewünscht war: Weitergehen und sich auch die Bands in den anderen Lokalitäten anhören.

Bevor es aber weiterging, wurde noch „In Zaire“ im Original von Johnny Wakelin vom King genossen. Die „Wechselquote“ an diesem Abend war laut Schätzung einzelner Wirte ungefähr ein Drittel bis 50 Prozent und damit im Rahmen dessen was erwartet wurde.

„Sambucca Unplugged“, ein Gitarren- und Gesangsduo, spielte im Irreal. Sie präsentierten Rock und Pop, Cover und eigene Songs. „Party Peter“, organisiert von Jusuf Berisha, sorgte im Bistro Kaktus für„humorvolle Unterhaltung“ mit Oldies, Schlager und war ebenfalls ein voller Erfolg.

Florian Angele vom Schalander hatte sich für die Ravensburger Band „City Limit“ entschieden. Eine gute Wahl. Die „alten Rocker, die auch Mowtown- und Funky-Dance-Zeug machen“ verstanden es trotz fast übervollem Raum, die Leute zum Tanzen zu bewegen. Bei „Proud Mary“ sangen alle mit, und der Versuch, gegen Mitternacht aufzuhören, wurde durch lautstarke „Zugabe“ Rufe zunichte gemacht. So war es auch für den „Master oft the beer“ Flo Angele ein voller Erfolg und er bedankte sich am Ende bei der Band und allen Gästen für den tollen Abend.

Richtung Schloss drangen die harten Rhythmen von „Heavens5“ auf die Straße und erzeugten Vorfreude auf mehr. Im Schlosskeller war es sehr voll und das „Konzertfeeling“, das Tobias Engel versprochen hatte, stellte sich sofort beim Betreten des Kellers ein. Auch dort konnte sich das zahlreiche Publikum, obwohl schon weit nach Mitternacht, eine Zugabe ergattern. Mit „Highway to Hell“ von AC/DC konnte nochmal so richtig abgerockt werden, bevor die Band aufhören musste. Dabei hätte der Abend noch ewig weitergehen können.