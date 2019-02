Aulendorfer Musiker bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Der junge Saxophonist Daniel Laux aus Aulendorf ist am vergangenen Wochenende beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Ehingen angetreten. In der Kategorie „Duowettbewerb“ stellte er sich in der Altersgruppe VI zusammen mit seiner Duopartnerin, der Pianistin Katherina Colbatsky aus Biberach, in der Lindenhalle den Juroren. Mit einem 20-minütigen Programm mit Werken von Iturralde, Woods und Johann Sebastian Bach erspielten sich die beiden Musiker einen ersten Preis. Mit 24 Punkten wurden sie zum Landeswettbewerb nach Schorndorf weitergeleitet, der Anfang April stattfinden wird. Ausgebildet wird der junge Künstler Daniel Laux an der städischen Musikschule Bad Saulgau von Marc Lutz, seine Partnerin am Klavier, Katharina Colbatsky wird an der Bruno-Frey Musikschule Biberach von Adelheid Boneberg unterrichtet. Foto: Laux