Aulendorfer Musikduo EinMannBand² erfolgreich

Das Aulendorfer Musikduo EinMannBand² erreichten mit ihrem Titel „Nimm mein Herz auf die Reise“ am 6. November 2021 beim internationalen Musikwettbewerb Goldene Alpenkrone im bayrischen Ainring unter 13 Finalisten (Österreich, Schweiz, Niederlande und Deutschland) den vierten Platz.

Für Peter Baurmann und Andreas Herkommer ist es nach dem - musikalisch unterstützt von „Die Aulendorfer“ - Sieg beim närrischen Ohrwurm des SWR 2019 ein weiterer Erfolg in ihrer musikalischen Laufbahn.

Der Wettbewerb, welcher Hansy Vogt moderierte, wurde durch eine hochkarätige Jury bewertet. Ihr gehörten der ehemalige SWR-Mitarbeiter Martin Huttenlocher an, der sich in der Veranstalterszene mit seinen Konzertkonzepten ebenso einen Namen gemacht hat wie als Moderator von Blasmusik- und Volkmusiksendungen.

Ferner saßen in der Jury die Jodelkönigin Uschi Bauer - sie war am 23. Oktober auch in der RTL-Show „Das Supertalent“ zu sehen -, sowie der Volksmusikstar und TV-Moderatorin Lydia Huber aus Rosenheim. Für die Textdichter saß Musiker, Komponist und Textdichter Klaus Mehlig in der Jury, die für nahezu jeden namhaften Interpreten in der Schlagerszene bereits Hits geschrieben hat. Die Komponisten vertritt in dem Gremium Norbert Gälle, der mit der Polka „Böhmischer Traum“ ein Blasmusikstück komponiert hat, das inzwischen nicht nur zum Standard-Repertoire eines Musikvereins gehört, sondern auch zu den fünf am meisten gespielten Werken der Unterhaltungsmusik weltweit zählt. Die künstlerische Leitung des Wettbewerbs hat der Uhinger Komponist und Produzent Hayo Well (Jowa-Studio). Kontakt:

EinMannBand²

Eichenweg 2

88326 Aulendorf

www.embhoch2.de

Email peter@embhoch2.de

und andi@embhoch2.de,

Telefon: 0171/4243007.