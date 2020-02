Aulendorfer Masken sind vom Bann befreit

Närrische Regierungserklärung

Elf Punkte umfasst die vom Hohen Rat beschlossene Regierungserklärung, in der die Narren kommunalpolitisches und sonstiges Stadtgeschehen humorvoll-ironisch bis bissig kommentieren. Es oblag dem Hofnarren (Britta Wekenmann) sie zu verkünden. Ein Einblick: Der Hohe Rat schlägt etwa vor, dem Beispiel der BUS-Wahlplakate zu folgen, und Plastiksonnenblumen für die Stadtbepflanzung zu nutzen. Denn dem Hohen Rat sei aufgefallen, dass die neue Bepflanzung am Bahnhof „wie in Aulendorf üblich, sich selbst überlassen wird“. Auch Bürgermeister Matthias Burth nahmen die Narren aufs Korn: „Dem hohen Rat ist bekannt, dass unser Schultes Matthias davon überzeugt ist, seine kaputte Brille mit nur einem Bügel sei sexy und errege bei Frauen eine erhöhte Aufmerksamkeit.“ Nach Ansicht der Aulendorfer Damenwelt sehe er damit allerdings „oifach bloß däbbet aus“. Er möge sich doch, um sich ein neues Gestell zu finanzieren, zusätzlich eine Stelle als ehrenamtlicher Bürgermeister suchen, „die bei ihm finanziell zu Buche haugt“ – eine offensichtliche Anspielung auf Roland Haug, Bürgermeister in Ebersbach-Musbach und ehrenamtlicher Bürgermeister in Hoßkirch. Auch das Drama um die fledermausbesiedelte Rugetsweiler Brücke war dem Hohen Rat ein Thema: Alle Fledermäuse seien freiwillig zum Ball der Vereine zur Fanfarengruppe Tannhausen umgesiedelt worden. Auch die neue öffentliche Ladestation für E-Autos lobte der Hohe Rat, allerdings erfordere die „exponierte Stelle“ viel Mut, da dieser direkt neben „Walters Warehouse Edelschrottplatz“ liege. „Der Hohe Rat empfiehlt den Besitzern während des Ladevorgangs im Fahrzeug zu bleiben, um so zu verhindern, dass das Fahrzeug in den Warenbestand von Walter übernommen wird.“ Auch hätten die Greise des Hohen Rats ihre Gedanken kreisen lassen, wie es mit dem Kreisverkehr weiterkreiselt. „Nachdem sich die Haare vom Schultes bereits auch kreiseln, empfiehlt der hohe Rat beim Kreisverkehr endlich auf die Kreisgerade, ähhhh Zielgerade zu kommen.“ Für den neuen Crossgolfplatz empfiehlt der Hohe Rat mehrere Standorte, darunter den ehemaligen Wertstoffhof im Spitalweg oder „zeitgewinnend und genehmigungsfrei im Tiergarten bei Kurt Harsch. Bau schnell und rasch mit Kurte Harsch.“ (pau)