Aulendorfer Masken sind verbannt

Die Aulendorfer Masken sind beim Kehraus am Dienstagabend wieder verbannt worden und heulend von dannen gezogen. Das Traditionsmoment gehört zum Brauchtum der Aulendorfer Fasnet, das als Teil der schwäbisch-alemannischen Fasnacht immaterielles Kulturerbe ist.

Drei Mal tritt in der Aulendorfer Fasnet die Figur des Maskenmeisters auf; beim Häsrichten, bei der Befreiung der Masken am Hexeneck sowie bei der Verbannung der Masken. Gegen 23.45 Uhr am Dienstagabend war es in der Aulendorfer Stadthalle – in der zuvor noch ausgelassen getanzt und die Auftritte der Guggenmusik Spots und der Sprunghexen verfolgt wurden – soweit: Burggraf Andreas I (Andreas Herkommer) zog mit seinem Gefolge in die Halle, auch der Zunftmeister Rolf Reitzel mit seinen Hohen Räten und Bürgermeister Matthias Burth kamen aus die Bühne, vor der die fünf Aulendorfer Masken Platz nahmen. Der Burggraf ließ das Ende des närrischen Treibens verkünden, der Bürgermeister bekam den Stadtschlüssel.

Begleitet vom Heulen und Wehklagen der Masken, schritt der herbeigerufene Maskenmeister (Michael Weißenrieder) zur Tat. Es ist der Moment, zu dem auch den umstehenden Kehrausbesuchern das Lachen aus den Gesichtern verschwindet, denn der Maskenmeister wird das Ende der Fasnet besiegeln mit einem Bannspruch: „Ich spreche nunmehr aus den Bann – den keiner ein Jahr lösen kann!“ Heulend und klagend beugten sich die Masken und zogen mit den Gongschlägen um Mitternacht mit ihrem Meister davon.

Das Ende des Zugs aus der Stadthalle bildete der Burggraf mit seinem Gefolge, Zunftmeister, Hohe Räte und Bürgermeister – jeder einzelne mit einer Kerze in der Hand. Am Ausgang der Stadthalle löschte der Maskenmeister diese – sofern nicht der letzte närrische Schalk die Flamme selbst auspustete. Und tatsächlich: schlagartig, mit dem letzten Löschen der Kerze verschwand auch die fastnächtliche Stimmung in der Halle, viele Besucher machten sich direkt auf den Heimweg. „Ein bisschen schade ist es ja schon“, raunte eine Aulendorferin beim Hinausgehen, wohl wissen, dass es nun ein Jahr dauern wird, bis die der Maskenmeister beim Häsrichten wieder einen Blick an den Verbannungsort werfen und zu Beginn der Hochfasnet 2020 am Hexeneck wieder vom Bann befreien wird. Ab jetzt, so sagt man, geht es wieder auf die Fasnet zu, „s goht drgega“.