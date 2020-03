Aulendorfer Lange Einkaufsnacht will nachhaltig werden

Nach der „Nacht der Lichter“, nach „Bands, Bilder, Bummeln“ und der „Nikolaus-Nacht“ veranstalten der Handels-und Gewerbeverein und die Aulendorfer Stadtverwaltung am kommenden Freitag, 13. März, eine weitere Lange Einkaufsnacht. Mit dabei ist auch der Schreib- und Spielwarenladen Schneider in der Bachstraße. Der Aulendorfer Betrieb feiert sein 15-jähriges Bestehen.

„Einmal Lotto, und bitte den gleichen Schein wie letzte Woche“, sagt die Kundin und fügt sogleich scherzhaft lachend an: „Vielleicht gewinne ich ja diesmal den Millionen-Jackpot, wobei mir die Hälfte auch schon reichen würde.“ Beate Schneider aus dem gleichnamigen kleinen Geschäft „Schneider – schreiben und spielen“ kann sich fürwahr über mangelnde Stammkundschaft nicht beklagen. Seit 15 Jahren belebt die 56-Jährige mit ihrem Schreib- und Spielwarengeschäft die Unterstadt. „Früher dachte ich, die Stammkundschaft wird ja auch immer älter und lässt irgendwann nach. Aber mittlerweile kommen schon die Kinder und Enkelkinder, das ist schön zu sehen“, freut sich Schneider.

Rabatt-Aktion in der Jubiläumswoche

15 Jahre, das sind in einer Kleinstadt und in Zeiten des „Laden-und Kneipen-Sterbens“, in der neu eröffneten Einzelhandelsgeschäfte selten die „Zwei-Jahres-Grenze“ überleben, eine lange Zeit. Feiern will Schneider das mit einer „Jubiläumswoche“, in der passenderweise auch die Langen Einkaufsnacht liegt. Die wohlgemerkt eben nicht nur in der oberen Innenstadt stattfindet. „Aber es ist ja toll, was mittlerweile in Aulendorf alles geboten und organisiert wird“, findet Schneider. Für die Jubiläumswoche hat sich Schneider eine Rabatt-Aktion ausgedacht; Getreu der 15 vergangenen Jahre gibt es ebenso viele Prozente auf das gesamte Sortiment ihrer Spiel-und Schreibwarenauslage.

Am Freitagabend wird sich Aulendorf gänzlich in eine „Fair-Trade-Town und Glücksstadt“ verwandeln. „Das Motto entstand in Zusammenhang mit der bevorstehenden Fairtrade-Verleihung an die Stadt, die ja angedacht war, im Rahmen dieser Einkaufsnacht durchzuführen, aber leider verschoben werden musste“, erklärt Silke Johler, stellvertretende Kämmerin der Stadt Aulendorf. So sollen in diesen Abendstunden bis 22 Uhr alle Angebote, Aktionen, Einkaufsartikel und nicht zuletzt auch Spiele ganz unter den Leitmotiven „Nachhaltig“ und gleichzeitig „Glück“ stehen.

Einkaufstaschen aus Bannern

Als besonderes Schmankerl werden aus alten Aulendorfer Veranstaltungs-Bannern genähte Einkaufstaschen angeboten. Die Nähwerkstatt Liebenau hat sie eigens für diesen Anlass einzeln gefertigt, sozusagen „upgecycelt“. Die Taschen in zwei verschiedenen Größen werden in jedem teilnehmenden Betrieb verlost wie auch verkauft.

Auch Beate Schneider hat sich für die Lange Einkaufsnacht etwas Besonderes ausgedacht. „Es wird eine Jubiläumsfeier mit einer Spiele-Aktion und vielen Preisen für Jung und Alt geben, soviel wird mal verraten. Einfach vorbeikommen und reinschauen“, sagt sie.