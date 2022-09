Aulendorfer Kreisrat fordert Sondersitzung wegen Klinik-Erhalt ein

„Die Schließung des Waldseer Krankenhauses kam zur falschen Zeit – das zeigt sich heute noch deutlicher als schon im Mai“, schreibt der Aulendorfer SPD-Kreisrat Ernst Deuer in einer persönlichen Stellungnahme.

Schon im Mai sei ihm klar gewesen, dass eine solch schwerwiegende Entscheidung, wie die Schließung eines Krankenhauses, zur falschen Zeit anstand.

Eine neue Geschäftsführung sollte die Chance bekommen, nicht nur diese Suppe auszulöffeln, sondern sich ein eigenes Bild zu machen.

Ernst Deuer

„Wegen der Corona-Pandemie lagen und liegen keine aktuellen Daten vor, die perspektivisch belastbar sind. Außerdem ist es mehr als gewagt, eine bestehende Struktur zu opfern, ohne über eine greifbare und mindestens halbwegs befriedigende Alternative zu verfügen“, teilt Deuer der „Schwäbischen Zeitung“ mit und weiter: „Aber jetzt wird jeden Tag deutlicher, dass die Oberschwabenklinik ganz andere Probleme hatte und hat und erst einmal im Inneren zur Ruhe kommen und einen Kurs finden muss, bevor man die bestehenden Strukturfragen zerschlägt.“

Auch wenn der Landrat und die Mehrheit des Kreistags lieber am Beschluss vom 31. Mai festhalten wollen, so gebe es für Deuer gute Gründe, dies in Frage zu stellen. Die ehemalige Geschäftsführung habe für den Kurs der Standortschließung gestanden. „Eine neue Geschäftsführung sollte die Chance bekommen, nicht nur diese Suppe auszulöffeln, sondern sich ein eigenes Bild zu machen.“

Für den Erhalt des Standorts Bad Waldsee gebe aus aus seiner Sicht weiterhin gute Gründe – aber die bereits erfolgte Kündigungswelle zeige die aktuelle Dramatik.

„Deshalb gilt es, keine Zeit zu verlieren, denn sonst erledigt sich die Sache von selbst. Der Kreistag ist nun gefordert und eine kurzfristige Sondersitzung erscheint bei der Tragweite dieser Angelegenheit und im Sinne der Patienten, der OSK-Beschäftigten und der Bevölkerung im nördlichen Landkreis geboten“, so der SPD-Kreisrat.