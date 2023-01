Aulendorfer können Ideen für Jubiläumsfeiern einbringen

In Aulendorf stehen in den nächsten zwei Jahren wichtige Jubiläen an. So wird im Jahr 2024 der Badebetrieb am Steegersee sein 100jähriges Jubiläum feiern. Im Jahr 2025 wird die Auszeichnung „Stadt“ sich zum 75. Mal jähren.

Wie die Stadt Aulendorf in einer Pressemitteilung betont, sind beide Jubiläen sind große, wichtige Anlässe, die gebührend gefeiert werden sollen. Um Ideen für die Feiern zu sammeln und Möglichkeiten zu besprechen, wie sie gestaltet werden könnten, lädt die Stadtverwaltung alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Treffen am 14. März um 18 Uhr im Ratssaal im Schloss Aulendorf ein.

Stadt: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Wie die Stadt in der Meldung ausführt, sind zwei Festjahre mit unterschiedlichen Aktionen geplant. „Höhepunkt beider Festjahre wird jeweils ein Festwochenende an einem noch festzulegenden Termin sein“, heißt es in der Meldung.

„Aus unserer Sicht sind alle Möglichkeiten offen: Musikdarbietungen, Theater, Golfbahnen, Diskussionen, Lesungen. Unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wir sind im jetzigen Stadium noch äußerst flexibel und können uns gemeinsam verschiedenste Möglichkeiten überlegen.“

Der Termin am 14. März ist öffentlich und alle interessierten Personen sind herzlich dazu eingeladen, so die Stadt. Allerdings wird um eine kurze Anmeldung per Mail an julia.blonner@aulendorf.de oder telefonisch unter 07525/934126 gebeten.