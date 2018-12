Aulendorfer klettern auf Rang drei

Die Tischtennisfrauen der SG Aulendorf haben den Tabellennachbarn Untergröningen knapp bezwungen. Nur unwesentlich deutlicher siegten die Tischtennismänner in Unterkochen.

Verbandsklasse Damen: SG Aulendorf I - TSV Untergröningen II 8:6. – Um weiter Boden gut zum Abstiegsplatz zu machen, musste gegen die Tabellennachbarn aus Untergröningen unbedingt ein Sieg her. Umso schwieriger schien dieses Unterfangen allerdings, als Laura Schiedel als Nummer 1 kurzfristig absagen musste. Natalie Blaser, die an diesem Tag bereits ein Mädchen- und ein Damenspiel absolvierte, sprang ein. Durch ein 3:0 konnten Anja Brauchle/Anja Henne ihr Doppel gewinnen. Hedi Hegedüs, Anja Brauchle und Anja Henne führten die Mannschaft daraufhin zum 4:1-Zwischenstand. Natalie Blaser unterlag im fünften Satz. Durch eine vorübergehende Verletzung der Gegnerin gewann Hedi ihr nächstes Spiel kampflos. Anja Brauchle und Anja Henne unterlagen beide knapp im Entscheidungssatz. Natalie Blaser gewann ihr nächstes Spiel deutlich. Die Nummer 1 der Gäste erlebte eine „Blitzheilung“ und konnte ihr letztes Einzel wieder bestreiten, welches sie gegen Anja Henne gewann. Der Vorsprung schrumpfte auf ein 6:5 und als Hegedüs überraschend ihr nächstes Spiel verlor, glichen die Gäste aus. Anja Brauchle konnte souverän gewinnen und Natalie Blaser setzte mit einer Energieleistung den Siegpunkt zum 8:6.

Landesliga Herren: TV Unterkochen I - SG Aulendorf I 6:9. – Durch die Verlegung des Spiels startete der Tag für die Herren 1 bereits um 10 Uhr. Nach der längeren Anfahrt nach Unterkochen konnte nach den Doppeln mit 2:1 in Führung gegangen werden. Lukas Müller/Marius Müller und Manuel Mayer/Nico Arnegger waren jeweils mit 3:0 erfolgreich. Weiter gewann Kai Feifel im fünften Satz, während Florian Henne unterlag. Durch Nico Arnegger und Lukas Müller wurde die Führung auf 5:2 ausgebaut. Unterkochen glich durch drei Siege in Folge auf 5:5 aus. Kai Feifel gewann auch sein zweites Einzel klar mit 3:0 und auch Lukas Müller und Nico Arnegger bezwangen ihre Gegner jeweils mit 3:1. Marius Müller steuerte mit seinem Sieg den Siegpunkt zum 9:6 bei.

SC Staig III - SG Aulendorf I 5:9. – Durch den Sieg beflügelt, war die Motivation auch im nächsten Auswärtsspiel gegen Staig groß. Die Doppel Florian Henne/Kai Feifel und Nico Arnegger/Manuel Mayer waren siegreich. Gegen das starke vordere Paarkreuz der Staiger taten sich Florian Henne und Kai Feifel schwer, wodurch Staig mit 3:2 in Führung ging. Die Mitte der Herren gewann ihre Spiele jeweils mit 3:0. Manuel Mayer und Marius Müller schlossen sich dem an und führten die Herren zu einem 6:3. Dieser Vorsprung schwand durch die Niederlagen von Henne und Feifel auf 5:6. Lukas Müller und Arnegger waren nicht zu schlagen und gewannen auch in diesem Durchgang. Mayer führte die Mannschaft zum 9:5-Erfolg. Durch diese beiden Siege kletterten die Herren auf Platz drei.

Landesklasse Damen: SG Aulendorf II - TSV Bad Schussenried I 7:7. – Die zweite Damenmannschaft empfing Tabellennachbar Schussenried. Durch den Doppelsieg von Petra Kowal/Christina Bitz ging Aulendorf mit 1:1 in die Einzel. Natalie Blaser konnte ihr erstes Spiel klar gewinnen, Rebecca Kowal unterlag der Nummer 1 der Gäste knapp. Während Rebecca Kowal gewann, musste Bitz ihrer Gegnerin gratulieren. Nach dem ersten Durchgang stand so ein 3:3. Die Nummer 1 der Gäste gewann auch ihr nächstes Spiel, während Petra Kowal dieses Mal knapp gewinnen konnte. Auch Christina gewann ihr Spiel mit 3:0. Mit dem Spielstand von 5:5 ging man in die letzten Partien. Natalie und Rebecca gewannen ihre Spiele und so stand das gerechte 7:7 fest.

SF Urlau I - SG Aulendorf II 8:4. – Durch die Niederlage sind die Aulendorferinnen nach der Vorrunde im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht auf der sicheren Seite. Es spielten Natalie Blaser (2), Rebecca Kowal, Petra Kowal und Martina Stais (1).

Bezirksliga Damen: SV Beuren I - SG Aulendorf III 1:8. – Es spielten Ronja Armbruster (1), Anja Egeler (2), Isabelle Thierer (1) und Bärbel Müller (2).

Bezirksklasse Herren: SG Aulendorf II - SV Blitzenreute I 9:2. – Es spielten Peter Feifel (1), Donato Petrino (1), Berthold Landthaler (1), Günter Kugler (1), Klaus Merk (1) und Gerhard Gussmann (1).