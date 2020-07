Aulendorfer Kletterkids waren erfolgreich

Auch wenn der Schulbetrieb nach dem Lockdown langsam wieder angelaufen ist, muss der Schulsport auch weiterhin pausieren. Auch an der Kletterwand des Aulendorfer Gymnasiums darf nach wie vor nicht geklettert werden, genau wie generell im Schulsport der Klasse 5-10.

Bevor der Kletterstopp kam, habe sich die Kletter-AG in diesem Schuljahr so großer Beliebtheit wie noch nie. 18 Schülerinnen und Schüler sind dabei, darunter Neueinsteiger und auch erfahrene Kletterer. Die Hallenschließung habe Sportlehrer Florian Haas genutzt, um fast alle Routen an der Schulkletterwand neu zu schrauben, so dass die Schüler, wenn sie wieder klettern dürfen, viele neue Routen und Kletterlinien vorfinden.

Der Schüler-Kletter-Cup 2020 war die letzte große Aktion, an der sich die Kletter-AG des Gymnasiums, vor der Schulschließung beteiligt hat. Je vier Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf und sechs waren mit ihrem Sportlehrer Florian Haas in Friedrichshafen beim Schüler-Kletter-Cup dabei. Beim Wettkampf, der in der dortigen DAV-Kletterhalle stattfand, traten 15 Mannschaften aus dem Bereich des Schulamts Markdorf an.

Die drei Disziplinen Speed, Schwierigkeitsklettern (zwei Routen) und Bouldern mussten von allen Startern absolviert werden, heißt es von der Schule. Die Gymnasiasten hätten sich in diesem Jahr schwergetan, mit den Routen. Gerade die kleinen Fünfer hätten oft enorme Nachteile, im Vergleich zu den auch in ihrer Altersklasse antretenden Siebt- und Achtklässlern gehabt. Beim Bouldern haben die Aulendorfer dagegen überzeugen können und hätten vier komplett erfolgreiche Begehungen absolviert.

Am Ende habe es für das Team I in der Altersklasse 2 (Jahrgang 2005 und jünger) zum neunten Platz gereicht. Milina Micheew, Eliana Gutmacher, Hannah Kühn und Leonie Hofmann (alle Klasse 6) waren durchaus zufrieden mit der persönlichen Leistung. Team II habe sich ebenfalls in der Altersklasse 2 am Ende über den zehnten Platz freuen können. Liesel Messner, Julia Thiel, Marcel Maier und Nils Fischer haben sich aber dennoch der zum Teil drei Jahre älteren und deutlich erfahreneren Konkurrenz geschlagen geben müssen.