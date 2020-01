Aulendorfer Kinderkleiderbasar steht vor dem Aus

Am Montag ist Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung des Kindergartenfördervereins samt turnusmäßigen Wahlen findet am Montag, 27. Januar, um 20 Uhr in der Ritterstube des Gasthauses Rad statt. Wer sich für den Verein und den Basar einsetzen will, kann dazu kommen oder sich auch vorher informieren bei Sieglinde Thiel unter Telefon 07525/5819455, Heike Derwing unter Telefon 07525/2826, oder per E-Mail an kindergarten-foerderverein-aulendorf@web.de