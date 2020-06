Aulendorfer Kindergärten öffnen ab Montag für alle

Nach Monaten der Ungewissheit und nachdem auch in Aulendorf hunderte von Kindern in dieser Zeit keinen Kindergarten oder eine Kita besuchen konnten und auch kein vollständiger Unterricht an den Schulen stattfand, sollen Kitas, Kindergärten und Grundschulen ab kommendem Montag wieder einen Regelbetrieb aufnehmen.

Alle Krippen- und Kindergartenkinder sollen wieder im vollem Umfang ihrer jeweiligen Betreuungsform in den Kinderhäusern betreut werden. Auch für Aulendorfer Familien könnte damit ein erfreuliches Stück Normalität in den Alltag zurückkehren. Doch bedeutet dies auch in der Praxis, dass bald wirklich alles wieder seinen normalen Gang geht?

Neues pädagogisches Konzept bleibt ausgesetzt

„Ganz so ist es nicht, da in den Kindergärten und Kitas keine Abstandsregeln eingehalten werden können“, erklärt Margot Schwald, Leiterin des städtischen Kinderhauses „Villa Wirbelwind“.

Es werde konstante Gruppen geben, die voneinander getrennt betreut würden, somit könne man das erst letztjährig begonnene „teiloffene Konzept“, in dem die Kinder sich zu bestimmten Zeiten im ganzen Kindergarten aufhalten dürfen, vorerst leider nicht mehr umsetzen.

„Aber wichtig ist uns vor allem, dass nun alle Kinder in ihre alten Stammgruppen zurückkehren können, und das Allerwichtigste ist natürlich, dass alle Kinder wieder in den Kindergarten gehen dürfen und somit auch endlich die gesamte Elternschaft wieder ein Stück Entlastung erfährt.“

Kein Sport- und Religionsunterricht in der Grundschule

Zu einer gewissen Normalität zurückkehren darf auch die Grundschule Aulendorf; alle vier Klassenstufen sollen ab Ende Juni an jedem Tag vier Stunden lang in ihren Klassen unterrichtet werden. Allerdings wird bis Schuljahresende kein Sport-, Musik-oder Religionsunterricht stattfinden, da dieser in der Regel zu körpernah beziehungsweise klassenübergreifend ist.

Für alle weiterführenden Schulen gibt es noch keine „vollständige Entwarnung“, auch weil laut der „Heidelberger Studie“ eben gerade nur die jüngeren Kinder keine „geeigneten Überträger“ darstellen. Und so müssen die Älteren weiterhin im wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden.

Auch viele Lehrer können laut einer aktuellen Nachricht des Kultusministeriums auf Grundlage der aktuellen Bewertungen des RKI nach monatelangem „Homeschooling“ an ihren Arbeitsplatz zurückkehren – beispielsweise Lehrkräfte, die mit einer vorerkrankten Person in einem Haushalt leben.

Trotz großer Vorfreude bleibt ein „mulmiges Gefühl“

„Wir freuen uns riesig, dass wir bald all unsere Kinder wieder sehen dürfen, das steht für uns absolut im Vordergrund“, sagt Ramona Blaser, Erzieherin des städtischen Kindergartens, und gibt jedoch zu bedenken, dass ein „leicht mulmiges Gefühl“ dabei nicht ausbleibe, da die Kindergartenmitarbeiter im Umgang mit den ihnen anvertrauten Kindern nicht immer Selbstschutz-Masken tragen.

Im teils engen körperlichen Kontakt mit den Schutzbefohlenen könnten sie sich somit nicht ausreichend schützen. „Die Kleinsten haben sogar Angst vor den maskierten Gesichtern, und das verstehen wir auch“, meint Blaser und ergänzt: „Aber ich selbst habe beispielsweise meinen 81-jährigen Opa zuhause, den ich pflegen muss, und ihm gegenüber habe ich natürlich auch eine gewisse Verantwortung.“