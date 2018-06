Aulendorfer Jungstorch wird beringt

Der Jungstorch in Aulendorf erhält am Donnerstag, 7. Juni, von der Storchenbeauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen, Ute Reinhard, seine Ringnummer. Zu diesem Ereignis lädt der BUND Ortsgruppe Aulendorf ein. Beginn der Aktion am Storchennest in der Hauptstraße 22 ist um 19.30 Uhr. Da das Nest auf dem Strommasten mit der Drehleiter der Feuerwehr erreichbar sei, könne Reinhard alles vom Feuerwehrkorb aus erledigen. Dabei wird der Jungvogel auch auf dem Allgemeinzustand untersucht, gewogen und der Schnabel wird geputzt

Das Zeitfenster für die Beringung ist laut Mitteilung recht kurz. Sie solle erst vorgenommen werden, wenn der Jungstorch etwa fünf Wochen alt und dann genügend robust ist, um die Beringung zu ertragen. Andererseits sollten Storchenjunge nicht älter als sechs Wochen sein, denn dann wurden sie das angeborene Verhalten, sich bei Gefahr tot zu stellen, verlieren. Ein Fluchtversuch könnte indes fatale Folgen haben.

Die letzte Beringung in Aulendorf fand 2015 statt. 2011 und 2014 starben die Jungstörche nach Kälteeinbrüchen kurz vor den geplanten Beringungsterminen.

Der BUND-Aulendorf sucht im Rahmen der Beringung eine Person, welche die Patenschaft für den Jungstorch übernimmt und einen Namen vorschlägt. Der Storchenbeauftragte Bruno Sing des BUND Aulendorf nimmt hierzu die Vorschläge des Paten entgegen.