Aulendorfer Jahrgang 1940 reiste nach Berlin

Schon seit einigen Jahren führt der Jahrgang 1940 jährlich mehrtägige Reisen durch. Das Ziel dieses Jahr war die Bundeshauptstadt Berlin. Auf der Hinfahrt legte die 28-köpfige Gruppe in Potsdam eine größere Pause ein, um das Schloss Sanssouci, die Sommerresidenz von Friedrich dem Großen, aufzusuchen, einen Spaziergang durch die Parkanlagen zu machen und erste Informationen über die brandenburgische und preußische Geschichte zu erhalten. Eine große Überraschung in Berlin war das gebuchte Hotel mit 39 Etagen und über 1000 Betten in unmittelbarer Nachbarschaft des 368 m hohen Fernsehturms auf dem Alexanderplatz. Der nächste Tag begann mit einer ganztägigen Tour mit Bus und zu Fuß zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Haltepunkte waren u. a. die East-Side-Gallery mit dem längsten noch erhaltenen Stück Mauer, das Charlottenburger Schloss, die Gedächtniskirche am zentralen Breitscheidplatz, der Gendarmenmarkt und natürlich der Boulevard „Unter den Linden“ sowie die Spreeinsel mit dem neuen Berliner Schloss. Der dritte Tag galt der Umgebung des Brandenburger Tores und dem Regierungsviertel mit Reichstagsgebäude und Bundeskanzleramt. In Berlin finden sich aber nicht nur Spuren der preußischen Kurfürsten, Könige und Kaiser und der DDR-Vergangenheit sowie der Wiedervereinigung. Das dunkle Erbe der Nationalsozialisten ist ebenfalls präsent. So begab sich die Aulendorfer Gruppe auch zum Holocaust-Denkmal und zu den Stellen, wo sich die Reichskanzlei und der Führerbunker Hitlers befanden. Wo einst Hitler residierte, erinnert ein 17 m hohes Stahl-Profil an den Schwaben Johann Georg Elser aus Königsbronn, der bereits 2 Monate nach Kriegsbeginn ein akribisch vorbereitetes Bombenattentat auf Hitler ausführte, das nur knapp scheiterte. Der Besuch dieser Orte wurde damit zu einem eindrucksvollen und denkwürdigen Teil der Reise. Ein abendlicher Spaziergang durch das historische Nikolai-Viertel mit gemütlicher Einkehr rundete die erlebnisreiche Reise ab.