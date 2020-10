Aulendorfer holen sich Fahrkarte für den Schwerpunkt in Ulm

Bezirksrangliste: Jakob Gebele und Nadine Blaser (U18) holen sich die Fahrkarte für den Schwerpunkt. Seit vielen Jahren richtet die SG Aulendorf die Bezirksrangliste der Jugend in der Schulsporthalle aus. Dieses Mal coronabedingt allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Sportlich blieb alles unverändert: Die ersten beiden Plätze bedeuten die Qualifikation für den Schwerpunkt im November.

Jakob Gebele von der SGA war in der U18 ein Kandidat für einen vorderen Platz, während Kevin Rapsch in der U15 wichtige Wettkampferfahrung sammeln wollte. Am Ende wurde Rapsch Siebter mit einer 1:6 Bilanz. Gebele spielte laut Mitteilung ein starkes Turnier. Mit fünf 3:0-Erfolgen und zwei 3:1-Siegen war klar, dass er vorne eingreifen konnte. Als er auch einen seiner stärksten Konkurrenten mit 3:2 besiegte, hatte der Aulendorfer eine erfreuliche 8:1-Bilanz stehen. Nur gegen den Favoriten aus Meckenbeuren verlor Gebele in drei engen Sätzen. Nach dem letzten Spiel der Konkurrenz begann das Rechnen, da drei Spieler eine 8:1-Bilanz hatten. Karanovic aus Meckenbeuren hatte das beste Satzverhältnis und somit Platz eins sicher. Gebele von der SGA und Kronthaler aus Kißlegg waren auch in der Satzdifferenz gleich, sodass die gespielten Bälle entscheiden mussten. Hier lag der Aulendorfer mit +20 Bällen klar vorne und durfte sich über Platz zwei und die direkte Qualifikation freuen. Nadine Blaser setzte sich bei den U18-Spielerinnen durch und holte sich hier mit dem ersten Platz klar die Fahrkarte für den Schwerpunkt in Ulm. In der Gesamtwertung der Bezirksrangliste musste sich Blaser einer U15-Spielerin aus Deuchelried geschlagen geben – beide Jahrgänge wurden aufgrund der geringen Teilnehmerzahl zusammengelegt.