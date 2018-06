Aulendorfer Helferkreis für Asylbewerber sucht Helfer

„Christa, mein Papa sagt, du sollst kommen“, ruft ein kleines Mädchen aus einem Fenster der ehemaligen Pension Kraus in Aulendorf auf die Eckstraße hinunter. Ihr Vater steht neben ihr und wedelt mit einem Brief. Christa Magauer engagiert sich im Aulendorfer Helferkreises für Asylbewerber. Allerdings, dem Helferkreis fehlen mittlerweile die Helfer.

Organisiert hat sich der Kreis, als die ersten Asylbewerber im Dezember des vergangenen Jahres in die Eckstraße eingezogen sind. Kleidung beschaffen, den Fahrkartenautomaten erklären, übersetzen, was ein Arzt sagt, das sind Aufgaben, derer sich die Helfer annehmen. Es haben sich auch Patenschaften für bestimmte Familien entwickelt. „Bis die Familien zurecht kommen, dauert es ein halbes Jahr“, erklärt Susanne Rist, die sich von Anfang an federführend im Helferkreis engagiert hat.

Helfer entlasten

Das Cafe Asyl, das die Helfer anfangs samstagmorgens organisierten, gibt es mittlerweile nicht mehr. Es sei personell nicht mehr zu stemmen gewesen, sagt Rist. Auch sie werde sich nach sieben Monaten intensiven Einsatzes zurücknehmen. Sie sei in die Hilfsarbeit nach und nach hinein gerutscht, aber: „Ich möchte keine offizielle Funktion haben“, stellt sie klar. Haushaltsauflösungen am Wochenende organisieren, Helfer koordinieren, Freizeitbeschäftigungen für die Kinder suchen, immer Ansprechpartner sein und den Kontakt zum Landratsamt halten - das alles zusammen seien Aufgaben, die ehrenamtlich nicht zu machen seien. „Man brauch Entlastung und Strukturen, die dafür sorgen, dass es für niemanden zu viel wird, es auch keine finanzielle Zusatzbelastung ist und trotzdem Spaß macht“, sagt Rist. Natürlich wolle sie sich weiter für die Asylbewerber engagieren, aber nicht mehr täglich.

Wenn es die freiwilligen Helfer nicht gäbe? „Das wäre schwierig“, sagt Abdelhamid Al Salhani, einer der syrischen Flüchtlinge aus der Eckstraße. Gerade am Anfang habe er einen Ansprechpartner bei Fragen gebraucht. „Als wir ankamen, kamen sie gleich und haben gefragt, was wir brauchen“, erinnert er sich an das Angebot des Helferkreises zurück. Und der organisierte aus Spenden einen Küchentisch und eine Backform. Al Salhani besucht einen Deutschkurs, auch ein ehrenamtliches Angebot für Flüchtlinge in Aulendorf. Er hofft, dass er bald aus der Eckstraße ausziehen kann, sein Asylantrag wurde bewilligt. Derzeit sucht er eine Wohnung für sich, seine Mutter und seine drei Geschwister.

Im Landratsamt in Ravensburg rechnet Pressesprecher Franz Hirth derzeit damit, dass monatlich mehr als 100 neue Flüchtlinge im Landkreis ankommen. Abhängig sei das davon, wie viele Bewerber der Kreis zugewiesen bekomme. Christa Magauer hofft indessen, dass sich auch für neue Asylbewerber in Aulendorf Paten finden, die sich auf die Flüchtlinge einlassen und sie unterstützen.

Caritas bietet sich als Koordinator an

Außer Helfern fehlt dem Helferkreis auch eine Koordinierungsstelle, die die Helfer organisiert und im Kontakt mit anderen Beteiligten, etwa der Stadt und dem Landratsamt steht. Derzeit ist die Stadt Aulendorf mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben im Gespräch, die angeboten hat, die Koordination der ehrenamtlichen Helferstrukturen zu übernehmen.

„Die Caritas hat in einem Gespräch mit den Kirchengemeinden und der Stadt angeboten, die Koordinierungsarbeit für die Ehrenamtlichen zu übernehmen“, bestätigte Ewald Kohler, Regionalleiter der Caritas Bodensee-Oberschwaben der SZ. Jetzt solle mit den Ehrenamtlichen gesprochen werden, wo diese Hilfsbedarf sehen. Wie es mit der angedachten Koordination weitergehen soll, wollen Caritas und Stadt, wie Bürgermeister Matthias Burth in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vergangene Woche mitteilte, bei einem Gespräch mit der Caritas am 23. Juli klären.

Am Donnerstag, 17. Juli, um 19 Uhr lädt die Stadt zu einem Helfertreffen in den Kleinen Sitzungssaal. Dort finden auch Interessierte, die sich engagieren möchten, einen Ansprechpartner.