Aulendorfer helfen Kriegsflüchtlingen aus Ukraine mit Wohnraum

Menschen aus Aulendorf, die flüchtende Menschen aus der Ukraine durch das Anbieten von leerstehenden Wohnraum unterstützen oder bei sich zuhause aufnehmen möchten, werden gebeten, sich bei der Integrationsbeauftragten Cornelia Glaser zu melden unter Telefon 07525/934113 oder per E-Mail an cornelia.glaser@aulendorf.de.

Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind 30 Menschen aus dem osteuropäischen Land in Aulendorf angekommen. Wie die Stadt mitteilte, seien Stand Freitag bereits 26 Ukrainerinnen und Ukrainer offiziell gemeldet gewesen. Am Montag kamen nach Angaben von Bürgermeister Matthias Burth vier weitere Menschen dazu. Die Situation sei derzeit „sehr dynamisch“. Zur Freude des Rathauschefs sind schon einige Wohnangebote für die geflüchteten Menschen eingegangen.

Viele privat Angebote

Wie Burth ausführt, seien viele der geflüchteten Menschen privat untergekommen. Da es aber einen engen Kontakt und Austausch mit der Stadtverwaltung gebe, sei das Rathaus über alle eintreffenden Menschen informiert und die Personen entsprechend gemeldet. Zudem würden sich viele Bürger, die jemanden aufnehmen möchten, im Vorfeld selbst bei der Stadt informieren, was alles zu beachten sei.

Erfreulich: Insgesamt 20 Wohnangebote sind (Stand Freitag) bereits bei der Stadt eingegangen. Dabei handele es sich um alle möglichen Arten von Wohnraum – Gästezimmer, leerstehende Kinderzimmer, Ferienwohnungen, Einliegerwohnungen oder unter der Woche oder außerhalb der Ferien leerstehende Häuser. Viele Bürger hätten sich von sich aus bei der Stadt gemeldet, andere hätten auf den Aufruf der Verwaltung reagiert und Wohnraum angeboten.

Hilfsbereitschaft ist höher als vor einigen Jahren

Anders als noch 2015 und 2016 scheint die Solidarität bei der Wohnraumbereitstellung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine höher zu sein als bei den damaligen Schutzsuchenden und Asylbewerbern aus Syrien, Afghanistan oder afrikanischen Ländern, bestätigt Burth. „Es ist bei Wohnraum eine andere Hilfsbereitschaft vorhanden, als es damals der Fall war.“

Nach Angaben des Bürgermeisters seien auch damals Aufrufe gestartet worden, allerdings hätten sich kaum Bürger gefunden, die jemanden bei sich aufnehmen wollten.

Die Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine ist groß: Viele Menschen aus dem Kreis Ravensburg bieten ihren privaten Wohnraum zur Unterbringung an. Bei der Stadt Aulendorf beispielsweise sind schon 20 Wohnangebote eingegangen. (Foto: Symbol: Daniel Reinhardt/dpa)

Aktuell zu beachten sei, dass der Wohnraum für Menschen aus der Ukraine länger als für ein bis zwei Wochen bereitgestellt werden müsse. Für wie lange, das könne laut Burth niemand vorhersagen. Die Angebote sollten sich über einen „längeren überschaubaren Zeitraum“ erstrecken und nicht nur für kurze Zeit, damit die Menschen nicht gleich wieder ausziehen müssten.

Das gilt derzeit für ukrainische Flüchtlinge

Flüchtlinge aus der Ukraine können ohne Visum nach Deutschland einreisen und dürfen kostenlos Bus und Bahn fahren. Sie bekommen nach dem Aufenthaltsgesetz sogenannten „vorübergehenden Schutz“, erst einmal für ein Jahr. Geflüchtete aus der Ukraine müssen aufgrund der EU-Massenzustromrichtlinie kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen und könne wohnen, wo sie wollen und etwas finden.

Für die Unterbringung der Geflüchteten werden Ankunftszentren oder Notunterkünfte (im Landkreis Ravensburg werden auch wieder Turnhallen vorbereitet) bereitgestellt, in privaten Unterkünften zu wohnen ist aber auch möglich.

Für die Unterbringung der geflüchteten Menschen werden im Landkreis Ravensburg wieder Turnhallen hergerichtet. Ravensburgs Landrat Harald Sievers (Mitte), Kreisbrandmeister Oliver Surbeck (rechts) und Kevin Kärcher vom Technischen Hilfswerk Ravensburg schauen sich die neu geschaffene Unterbringung in der Ravensburger Burachhalle an. Eine Wohnraum hat 16 Qadratmeter und bis zu sechs Schlafmöglichkeiten. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Der Landkreis Ravensburg teilt mit: „Für alle Menschen, die auf eigene Faust aus der Ukraine nach Baden-Württemberg kommen und nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, sind die Landeserstaufnahmeeinrichtungen die richtige Adresse. Dort erhalten die Flüchtenden einen Schlafplatz, Verpflegung sowie eventuell notwendige medizinische Versorgung.“

Die für den Landkreis Ravensburg nächstgelegenen Landeserstaufnahmeeinrichtungen befindet sich in Sigmaringen, Binger Straße 28. Kontakt: E-Mail an lea.sigmaringen@rpt.bwl.de, Telefon 07571 / 731 726 100. Von dort aus werden die Flüchtenden zur Unterbringung auf die Stadt- und Landkreise verteilt.

Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine weht seit einiger Zeit eine ukrainische Flagge vor dem Aulendorfer Rathaus, umrahmt von der Flagge der Stadt Aulendorf (links) und der Europäischen Union (rechts). Die Bürger zeigen sich solidarisch und bieten Wohnraum für die Geflüchteten an. (Foto: Sybille Glatz)

Für Menschen aus der Ukraine, die im Landkreis Ravensburg ankommen, gilt laut Landratsamt folgende Checkliste:

Anmeldung: Ukrainerinnen und Ukrainer sollten sich auf dem Bürgeramt der Stadt oder Gemeinde anmelden, in der sie eine Unterkunft gefunden haben.

Registrierung bei der Ausländerbehörde: Sobald die Anmeldung bei der Stadt oder Gemeinde erfolgt ist, sollte ein Termin zur Registrierung bei der zuständigen Ausländerbehörde gemacht werden. Die Städte Ravensburg, Weingarten, Wangen und Leutkirch haben eigene Ausländerbehörden. Für alle anderen Städte und Gemeinden, also auch für Aulendorf, ist der Landkreis Ravensburg zuständig.

Sozialleistungen: Ukrainerinnen und Ukrainer sind berechtigt, Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erhalten. Damit besteht auch ein Anspruch auf Krankenhilfe. Neben der Bestreitung des Lebensunterhalts kann auch eventuell anfallende Miete mithilfe der Sozialleistungen bezahlt werden. Folgende Unterlagen sind mitzubringen: Ausgefüllter Sozialhilfeantrag, Meldebestätigung von der Stadt oder Gemeinde, Passkopien von allen Personen oder Pässe im Original, gegebenenfalls Mutterpass.

Zur Unterbringung von Menschen aus der Ukraine suchen Städte und der Landkreis Ravensburg nach Wohnraum. Bei der Stadt Aulendorf gingen bereits 20 Wohnangebote von Bürgern ein. (Foto: Symbol: Martin Schutt/dpa)

Notfallsprechstunde: Für dringende Anliegen gibt es täglich von 14 bis 16 Uhr im Verwaltungsgebäude des Landratsamts in der Schützenstraße 69 in Ravensburg eine Notfallsprechstunde. Dazu sollten alle oben genannten Unterlagen mitgebracht werden. Das Landratsamt Ravensburg beantwortet Fragen der Menschen, die im Landkreis ankommen, sowie von Helferinnen und Helfern auch telefonisch unter der Nummer 0751/ 85 -5555.

Medizinische Versorgung: Wer eine dringende medizinische Versorgung benötigt, kann nach Ausfüllen des Sozialhilfeantrags einen Behandlungsschein erhalten. Dazu sollte entweder telefonisch Kontakt zum Landratsamt aufgenommen oder die Notfallsprechstunde besucht werden.

Bankkonto: Mit dem Reisepass können Menschen aus der Ukraine bei einer Bank ein Girokonto einrichten. Die Bankverbindung sollte dem Landratsamt mitgeteilt werden. Per Überweisung auf dieses Konto werden dann die Sozialleistungen ausgezahlt.

Der Landkreis sucht Gastfamilien für ukrainische Kinder und Jugendliche

Für unbegleitete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sucht der Landkreis Ravensburg Gastfamilien. Ansprechpartner beim zuständigen Jugendamt sind: Fr. Kaufmann, Telefon 0751/853233 (Ravensburg), Fr. Schmohl, Telefon 07524/97483423 (Bad Waldsee), Fr. Höning-Steinmann, Telefon 07522/9963725 (Wangen).

Wer ukrainisch oder russisch spricht und die Flüchtenden bei der Überwindung sprachlicher Barrieren unterstützen möchte, kann sich ebenfalls beim Landkreis Ravensburg melden unter der E-Mail-Adresse suk@rv.de.